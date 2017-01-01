11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'taki trafik kazaları kameralara yansıdı

11 Nisan 2017 Salı, 14:00

UŞAK (AA) - Uşak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde, İllice Sokağı üzerinde motosikletin yayaya çarpması, İzmir-Ankara yolu Sivaslı kavşağında iki otomobilin çarpışması, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması, Müjde Sokağı'nda otomobilin motosiklete vurması ve iki otomobilin çarpışma anı yer alıyor.

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