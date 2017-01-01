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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

11 Nisan 2017 Salı, 14:04

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "16 Nisan'da söz milletin, karar milletin." dedi.

Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan sunumu izledi, Gedik Park Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Nikah Sarayı'nda düzenlenen Sandık Başkanları ve Müşahitler Bilgilendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, parti olarak halka cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok iyi anlattıklarını söyledi.

Sonuç alma zamanın geldiğini belirten Tüfenkci, şöyle konuştu:

"O sandıkların başında bir oyumuzu dahi feda, zayi etmemek için nöbet ve söz sizde. 16 Nisan'da söz milletin, karar milletin. O emanetlere sahip çıkacaklar da sizlersiniz. Sizler esasında o gün millete sahip çıkacaksınız. Sizler o gün Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaksınız. Sizler o gün bu davanın bundan sonraki seyrine sahip çıkacaksınız. Sizler o gün Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız."

- "Bu millet seni tükrükleriyle boğar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise sandık başkanları ve müşahitlerin parti içinde en önemli görevi yapacak kişiler olduğunu belirtti.

Milletin hangi sistemi istediğine yine milletin 16 Nisan'da karar vereceğini belirten Çalık, "Bizim devletin sistemiyle hiçbir problemimiz yok. Biz cumhuriyet rejimiyle hiçbir problem yaşamadık, yaşamayacağız inşallah." dedi.

'Hayır' kampanyasını yürütenlerin her gün bir yalana sarıldıklarını ifade eden Çalık, "Bir milletvekili var ki diyor ki 'Evet diyenleri Sivas'tan Samsun'a, Samsun'dan İzmir'e gideriz oradan denize dökeriz.' Senin haddin midir? Senin hakkın mıdır? Bu millet seni tükrükleriyle boğar. Sen kimsin."

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