Kilis'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Doğan idaresindeki 06 YFU 24 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye yolunun 15. kilometresindeki Afrin Köprüsünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Doğan ile araçta bulunan eşi Emine Doğan (52) ve kızı Hatice Vurucu (32) yaralandı.
Kilis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.