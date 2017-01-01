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Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava

11 Nisan 2017 Salı, 14:19

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden bir polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili 17’si tutuklu 30 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barzani Güner, Nevzat Şengil, Ömer Şengil, Cemal Akbay, Emrah Tarhan, Osman Işıklı, İbrahim Murat, Mehmet Ercan, Nurettin Koçer, Onur Bahçeci, Ramazan Sapan, Sedat Şimşek, Vedat Demiryürek, Kadir Büyükkılıç, Zeki Binici ve Seyfettin Uluç getirildi. Şanlıurfa T2 Cezeaevi’nde tutuklu Mehmet Türkmenoğlu da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada iddianamenin kabul kararı okundu.

İzinsiz gösteride polis memuru Mustafa Yeli’yi şehit ettiği ve polisteki sorgusunda itirafta bulunduğu ileri sürülen Sedat Şimşek, daha önceki ifadelerinin doğru olmadığını savundu.

Herhangi bir olaya karışmadığını öne süren sanık Şimşek, "Çatışma ve benzeri bir olay görmedim. Söz konusu çatışmanın olduğu iddia edilen yeri her 3 yönden gören MOBESE kameraları vardır. Olayın öncesinde ve sonrasındaki kayıtlara bakılsa dahi benim orada olup olmadığım görülecektir. Aleyhime olan gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum, civarda ne kadar kamera kaydı varsa incelenmesini talep ediyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılanıyorum, suçsuzum." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Mehmet Türkmenoğlu da HDP yöneticisi olduğunu, çocukları yönlendirip eyleme teşvik etmediğini ileri sürdü.

Evinden dışarı çıkmayan birisi olduğunu iddia eden Türkmenoğlu, "Gizli tanık beyanları iftiradan ibarettir, nüfuzu geniş, beşeri ilişkileri iyi olan bir aile bireyiyim. Barışçıl yaşamı temel alan birisiyim, hakkımda bu yönde bir soruşturma yapabilirsiniz, hiçbir zaman mahkeme huzuruna çıkmamış birisiyim, hiçbir zaman fiili ya da sözlü olarak komşularımla dahi temasım olmamıştır." diye konuştu.

Diğer sanıklarda suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Barzani Güner, Ömer Şengil ve Mehmet Ercan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polis memuru Mustafa Yeli vurularak şehit olmuştu.

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