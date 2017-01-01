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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da eski polis müdürünün "FETÖ" davası

11 Nisan 2017 Salı, 14:21

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabının bulunduğu iddia edilen eski Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürü Uğur Çubukçu'nun 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Çubukçu ile avukatı katıldı.

Çubukçu savunmasında, darbe girişiminin olduğu gece tankların Erzurum'a gelmesini engelleyen kişi olduğunu savundu.

Bu duruma şahitlik edecek kişilerin olduğunu belirten Çubukçu, şunları ifade etti:

"Şahitlerin dinlenmesini talep ediyorum. Örgüt üyesi olsaydım onlara engel olmazdım, yardımcı olurdum. Ama ben tankların Erzurum'a gelmesine engel olan adamım. ByLock programını bilmem, yüklemedim. İnternet paylaşımı yapardım, o esnada program yüklenmiş olabilir, yoksa ben yüklemedim. Ayrıca ben FETÖ üyesi olsam sosyal medya hesabımda örgüt aleyhine paylaşımlar yapmazdım."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çubukçu'nun bu halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürü olan tutuklu sanık Uğur Çubukçu'nun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandığı belirtiliyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.D'nin beyanına ve teşhisine göre Çubukçu'nun 2015-2016 yılları arasında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde olduğu anlatılan iddianamede, sanığın örgütsel toplantılara katıldığı aktarılıyor.

İddianamede, Çubukçu'nun Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına dahil olduğu ifade edilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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