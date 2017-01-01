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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde AK Parti'nin irtibat bürosundaki afişlere zarar verildi.

Varlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katında bulunan irtibat bürosuna gelen partililer, kapıdaki Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu bez afişin yırtıldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolun karşı tarafındaki kapalı pazaryerinde de bazı AK Parti afişlerinin yakıldığını belirledi.

Halk oylaması irtibat bürosunda görevli Metin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah büroya geldiğinde üzerinde bazı yazılar bulunan kağıt tomarıyla karşılaştığını söyledi.

Başbakanın fotoğrafının olduğu afişin parçalanmasına çok üzüldüğünü belirten Kurt, "Böyle bir olayla karşılaştığımız için çok üzüldük. Faillerin bulunması için polisten yardım istedik. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." dedi.

Polis ekipleri, irtibat bürosundaki afişlere zarar verenlerin tespitine çalışıyor.



