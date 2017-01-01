11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da turistik denizaltı "Nemo Primero" hizmete girdi

11 Nisan 2017 Salı, 14:23

ANTALYA (AA) - Antalya'da, turistik denizaltı "Nemo Primero" törenle hizmete girdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türk turizminin "amiral gemisi" olduğunu, kentin her zaman turizmde ilklerle bilindiğini söyledi.

Kitle turizminin yanında alternatifler aradıklarını belirten Karaloğlu, alternatif turizm potansiyelinin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Denizin altının daha cazip olduğunu ifade eden Karaloğlu, sivil turistik denizaltının Türk turizminin gelişmesi bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Karaloğlu, Antalya'nın 650 kilometrelik sahilinde önemli koyları ve batıkları olduğunu aktararak, "Herkesin ilgisini çekebilecek noktalarımız var. Son bir senedir Antalya Deniz Ticaret Odasıyla su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'a bir çalışma yaptırıyoruz. Çalışma tamamlandı. Su altı varlıklarımız olarak ne varsa fotoğraf çekimleri tamamlandı. Deniz Ticaret Odası kitabı basım aşamasına getirdi. Yakın bir zamanda hem kitabın lansmanını yapacağız hem de fotoğraf sergisi açacağız." dedi.

Öte yandan, Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanmadığı tanklardan birini istediklerini söyleyen Karaloğlu, isteklerine olumlu yanıt geldiğini kaydetti.

Karaloğlu, "Şimdi bir tankımız var, Konya'da bizi bekliyor. Tankı Konya'dan getireceğiz, Kaş bölgesinde bir noktaya onu batıracağız ki insanlar su altına insinler, orada onunla haşır neşir olsunlar, fotoğraf çektirsinler. Denizin altını ilginç hale getirmeye çalışıyoruz. Daha çok insan Antalya'ya gelsin. Denizin altından da istifade edelim, turizmimiz gelişsin istiyoruz." diye konuştu.

- "Dünya denizcilik pastasından alınan pay artmalı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de denizcilik sektörünün Türk ekonomisi için önemli olduğunu anlattı.

"Ülkemizde dünya denizcilik pastasından aldığımız payın artması lazım." diyen Sert, şunları kaydetti:

"Krize rağmen de gelişiyor, artıyor, ayakta kalıyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu, işte böyle sıra dışı, ezber bozan girişimlerle, yatırımlarla oluyor çünkü artık dünya denizcilik sektöründe rekabet üst düzeyde. Standart ürünler, faaliyetlerle çok fazla istihdam yakalayabilmek, o pastadan daha fazla pay alabilmek mümkün değil. Bugün buradaki faaliyetimizin önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir ürün, yeni bir faaliyet, bunun dalga dalga yayılacağını düşünüyorum."

- "Turizme yılda yaklaşık 45 milyon liralık katkı"

Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit de Türkiye'nin bugün dünyada sivil denizaltı sahibi yedi ülkeden birisi olduğunu belirtti. Yavuzyiğit, Türk turizmine yeni soluk getirmek için çıktıkları yolda "Nemo Primero"yu sektörün hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Farklı ve eşsiz deneyimler yaşatmak, su altı dünyasının güzelliklerini hep birlikte keşfetmek için hazır olduklarını söyleyen Yavuzyiğit, "Yeni nesil turizm anlayışıyla fark oluşturmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yatırımla milli ekonomiye, Türk turizmine yılda yaklaşık 45 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

- İlk dalış

Törenin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, turistik denizaltıyla ilk resmi dalışı Antalya Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki St. Didier Batığı'na gerçekleştirdi. Dalış sırasında balık adamlar tarafından su altında, "Polis her yerde" yazılı pankart açıldı.

Karaloğlu, denizaltında AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce test dalışları yapılan "Nemo Primero'yu resmi olarak suya indirdiklerini ifade etti. Şirketi ve projede emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya Limanı'nın girişinde 1941 yılında İngilizler tarafından batırılan Fransız gemisinin yanındayız, onu inceliyoruz. Amacımız Antalya'da turizmi çeşitlendirip 12 aya yaymak. Bu kapsamda sektör, Antalya'da turizm anlamında ilkleri başarıyor. Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam ediyor. Kitlesel turizmiyle, sağlığıyla, sporuyla, kongresiyle, macera sporlarıyla alternatif her türlü turizm çeşidiyle Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam edecek."

- İlk etapta günde dört dalış yapılacak

48 kişilik "Nemo Primero", 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltı, her gün, Kaleiçi ve Sıçan Adası açıklarında belirlenen rotalarda ilk etapta günde dört dalış gerçekleştirecek.

Talebe göre sefer sayısı 8'e kadar çıkarılabilecek. Denizaltıyla yaklaşık bir saatlik yolculuğun kişi başı ücreti ise 200 lira olarak belirlendi.


İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin irtibat bürosundaki afişlere zarar verildi
YEREL

AK PARTİ'NİN İRTİBAT BÜROSUNDAKİ AFİŞLERE ZARAR VERİLDİ
&quot;Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil&quot;
YEREL

"RUSYA İLE CHARTER SEFERLERİNİN DURDURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Antalya'daki yasa dışı dinleme davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ YASA DIŞI DİNLEME DAVASI
&quot;Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor değilim&quot;
YEREL

"GALATASARAY'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR DEĞİLİM"
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
YEREL

FUTBOL: 19 YAŞ ALTI KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA
Denizden kovalarla su taşıyarak orman yangınını önlediler
YEREL

DENİZDEN KOVALARLA SU TAŞIYARAK ORMAN YANGININI ÖNLEDİLER
Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA
15 Temmuz şehidin adı sokağa verildi
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİDİN ADI SOKAĞA VERİLDİ
Alanya Oba Mahallesi'ne yeni yollar
YEREL

ALANYA OBA MAHALLESİ'NE YENİ YOLLAR
Alanya'da imara açılan yollara sıcak asfalt
YEREL

ALANYA'DA İMARA AÇILAN YOLLARA SICAK ASFALT
Akdeniz Üniversitesi'nin acı günü
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN ACI GÜNÜ
Komik opera &quot;Yaşa Sen Anne&quot; tekrar sahnede
YEREL

KOMİK OPERA "YAŞA SEN ANNE" TEKRAR SAHNEDE
Antalya Adliyesinde kavga
YEREL

ANTALYA ADLİYESİNDE KAVGA
Büyükşehir Meclisi'nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ
Huysuz Alanya'yı kahkahaya boğdu
YEREL

HUYSUZ ALANYA'YI KAHKAHAYA BOĞDU
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILI
Büyükşehir'den Çomaklı'ya sıcak asfalt
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇOMAKLI'YA SICAK ASFALT
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, pazar dolaştı
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, PAZAR DOLAŞTI
Başkan Muhittin Böcek, referandum çalışmalarına katıldı
YEREL

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA KATILDI
Başkan Türel Kepez'de
YEREL

BAŞKAN TÜREL KEPEZ'DE
ATSO Antalya Türk Müziği Günleri sona erdi
YEREL

ATSO ANTALYA TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!