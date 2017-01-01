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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

11 Nisan 2017 Salı, 14:24

BOLU (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, halk oylamasına ilişkin, "Ekonomik simsarların, gecelik yüzde 7 bin 500 faiz bekleyenlerin, bir koalisyon olur da biz bu koalisyondan nemalanırız diyen tüm cephelerin bütün hayallerine güzel bir taş koyacak bu sistem." dedi.

Partisinin Bolu Gençlik Kolları üyelerinin İzzet Baysal Caddesi'nde yaptığı çalışmaları inceleyen Ecertaş, daha sonra valilik önünde bekleyen parti tırına geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ecertaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Gençlik Kollarının Türkiye'nin her yerinde çalışarak "evet" gazetelerini dağıttığını aktardı.

Bir yandan da mektup dağıttıklarını belirten Ecertaş, "'Hayır' verecek olanlar arasından 'Bana mektup getirdiler ama ben yine kararımdan dönmeyeceğim.' diyenler olabilir. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Tek ricamız var bu kapı ziyaretlerinde. Diyoruz ki bu maddelere bir bakın. 'Hayır' da verseniz bir bakın. Okuyun ondan sonra kararınızı verin." diye konuştu.

Ecertaş, 16 Nisan'da güçlü bir "evet" çıkacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm genç kardeşlerimizi Türkiye'nin her yerinde sandıklara yönlendiriyoruz. Oyunuz ne olursa olsun verin. Türkiye'nin demokrasisini görsünler. Avrupa, Amerika yüzde 30'lar, 40'lar katılım düzeyleri varken seçimlere Türkiye'deki yüzde 80'i, 90'ı görecekler. Bu bir kere Türkiye'nin demokratik seviyesini gösterecek."

"Evet" sonucu ile terörün Türkiye üzerinde geleceğe dair ne beklentisi varsa hepsinin yıkılacağını vurgulayan Ecertaş, "Ekonomik simsarların, gecelik yüzde 7 bin 500 faiz bekleyenlerin, 'bir koalisyon olur da biz bu koalisyondan nemalanırız' diyen tüm cephelerin bütün hayallerine güzel bir taş koyacak bu sistem." ifadesini kullandı.

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