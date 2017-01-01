11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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MHP Grup Başkanvekili Usta:

11 Nisan 2017 Salı, 14:28

SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye'de artık parlamenter sistem çalışamaz hale geldi. Bu tıkanıklığın önünü açmak adına ülkemizde bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyordu." dedi.

Usta, Samsun'un Havza ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek halk oylamasında "evet" oyu kullanmalarını istedi.

Daha sonra partisinin ilçe teşkilatında partililerle buluşan Usta, MHP ve MHP'lilerin halk oylaması sürecinde vatan için üzerlerine düşen görevi yapmaktan geri durmadığını söyledi.

"Önce vatanım ve milletim, sonra partim" dediklerini, Genel Başkanlarının ülke meselelerinde bir kez olsun yanılmadığını belirten Usta, "Referandum sonrası yapılacak düzenlemeler ile ülkemizin demokrasi standardının yükseltilmesi önemli. Önemli olan ekonomik, sosyal, hukuki her türlü düzenlemeyle ülkemizin refah seviyesini artırmaktır. Çözülmesi gereken birçok sorun var, bunların çözümü için enerji harcamalıyız." diye konuştu.

Önceliklerinin halk oylaması sürecinden başarı ile çıkmak daha sonra partilerinin gücüne güç katmak olduğuna dikkati çeken Usta, "Türkiye'de artık parlamenter sistem çalışamaz hale geldi. Bu tıkanıklığın önünü açmak adına ülkemizde bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyordu. MHP olarak bu işin içerisinde olmamızın birçok nedeni olmakla beraber asıl neden, anayasamızdaki ilk 4 maddemizi güvence altına almak." ifadelerini kullandı.



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