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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Milli Savunma Bakanı Işık:

11 Nisan 2017 Salı, 14:56
Milli Savunma Bakanı Işık:

SAKARYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Altay tankının bütün testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, "Şimdi Allah nasip ederse mayısta seri üretimle ilgili düğmeye basacağız." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir özel hastanenin açılış törenine katılan Işık, eğitim ve sağlığın bir ülkenin en temel alanları olduğunu söyledi.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitim ve sağlıkta aldığı mesafeyle ölçüldüğü için bu alanlara yatırımın önemine işaret eden Işık, 2002'de iktidara geldiklerinde başlattıkları Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin, Türkiye'nin sağlıkta büyük bir çığır açmasını sağladığını vurguladı.

Bakan Işık, "SSK'lı devlet hastanesine gidemez. Memur, SSK hastanesine gidemez zaten gitse de şifa bulamaz. İlaçlarını kendi cebinden almak zorunda kalır. Türkiye'de sağlık o dönemlerde insanların ulaşımında en çok zorlandığı alanların başında geliyor. Elbette imkansızlıklar vardı, kolay değil. Bunu kimseyi suçlamak için de söylemiyoruz ama o günün gerçekleri sağlığın, hastanelerin şifa kaynağı değil zaman zaman insanların sağlığını kaybettiği yerler konumuna düştüğü dönemlerdi." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün sağlıkta çok büyük mesafeler aldığını, bütçenin neredeyse yarısının eğitim, sağlık ve spora harcandığını aktaran Işık, bunun sonucunda ülkenin eğitim altyapısının güçlendiğini, sağlıkta sadece devletin imkanlarını halkın hizmetine sunmakta yetinmediklerini, özel sektörü de devletle rekabet eden konuma ulaştırdıklarını, bunun vatandaş açısından büyük bir imkan ve rahatlık olduğunu anlattı.

Bakan Işık, bu çalışmaların Türkiye'nin dünyada sağlıkta örnek bir ülke konumuna gelmesini sağladığını belirterek, artık Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm programının diğer ülkeler tarafından örnek alınır hale geldiğini dile getirdi.

- "Kararı mayısta vermiş olacağız"

Milli Savunma Bakanı Işık, savunma sanayisinde de büyük dönüşümü başardıklarını, Türkiye'nin kendi piyade tüfeğini ürettiğini ve NATO'nun 42 testinden başarıyla geçtiğini kaydetti.

Sakarya'nın savunma sanayisinin önemli şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Altay tankını Sakarya'da geliştirdik. Şubat sonu itibarıyla Altay tankı bütün testlerden başarıyla geçti. Şimdi Allah nasip ederse mayısta seri üretimle ilgili düğmeye basacağız. Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı mayısta vermiş olacağız. Bu ülke kendi helikopterini kendi üretme noktasına geldi. Atak'ın 20'ncisini Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik, hem de üzerindeki silahlar büyük oranda yerli, atışlarını izledik, gurur duyduk, göğsümüz kabardı."

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi insansız hava aracını, gemisini, uydusunu yaptığını, Türkiye'nin hayatın her alanında gelişim ve değişimi yaşadığını, bunları sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye'nin istikrarını şansa bırakma lüksü olmadığını anlatan Işık, 16 Nisan'da hükümetin Meclis'ten çıkması değil, doğrudan halk tarafından sandıkta seçilmesini öngören değişikliği vatandaşın takdirine sunduklarını hatırlattı.

Işık, Sakarya'nın kabına sığmadığını ve önemli hizmetler aldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra hastanenin açılış kurdelesini kesen Bakan Işık, hastaları ziyaret etti.

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