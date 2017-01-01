11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'ten Cerablus'a yardım kampanyası

11 Nisan 2017 Salı, 15:02
Siirt'ten Cerablus'a yardım kampanyası

SİİRT (AA) - Siirt'te, öğrenci ve öğretmenlerin Cerablus'a yardım amacıyla başlattıkları kampanyada 50 bin lira toplandı.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fuat Suay ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, savaştan kaçan Suriyelilere sahip çıktığına işaret etti.

Türkiye'nin sadece komşularına değil en uzaktaki ülkelerde yaşayan mağdurlara dahi el uzattığını vurgulayan Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Cerablus bölgesine Türkiye'den 50 bin kişi dönmüştür. Daha sonra El Bab ve diğer terör örgütünden arındırılmış bölgelere yine ülkemizde yaşayan Suriyelilerden dönüşler olacaktır. Bunların eğitimlerinin devam ettirilmesi açısından da Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Cerablus bölgesi için bir yardım kampanyası başlattı. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, Cerablus'ta eğitim alacak kardeşlerine harçlıklarıyla destek olmaya çalıştı. Emeği geçen öğretmenlere, müdürlerimize ve esas yardımda bulunan çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Suay da Cerablus'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarının okulları tahrip ettiğini belirterek, "Bakanlığımızın yardım toplanması konusunda talimatları oldu. Biz de nakdi yardım yapıyoruz. Ziraat Bankasında hesabımızda toplanan 50 bin 874 Türk lirasını Gaziantep Fırat Kalkanı Eğitim Yardımı hesabına aktardık." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN:
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN:
Eruh'ta dereye düşen iki kardeş boğuldu
YEREL

ERUH'TA DEREYE DÜŞEN İKİ KARDEŞ BOĞULDU
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN:
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Siirt'e geldi
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN SİİRT'E GELDİ
Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi
YEREL

ŞİRVAN'DA ÇOCUKLARIN BULDUĞU PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ
Siirt'te Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

SİİRT'TE POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!