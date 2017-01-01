"Kupayı kazanarak, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi OIympiakos ile oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada final oynamanın sezon başındaki hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Yunanistan temsilcisini final serisinde geçerek, kupayı ikinci kez Bursa'ya getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Bu takım bunu başarabilecek güçte. Çok dirençli ve maçı bırakmayan bir takımımız var. Yarı finalde Palmberg takımı ile Almanya'da oynadığımız maç çok zorlu geçmişti. 2 bin kişilik salon doluydu. Seyirci baskı kurmasına rağmen ikinci seti 30-28 kazandıktan sonra kupayı alacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu sene belirledikleri hedefe ulaştıklarını dile getirerek, "Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak bu istikrarımızın zaten farkındayız. Challenge ve CEV'de Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımı biz kaldık. Kupayı kazanarak hem Bursa'yı hem ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onları iyi tanıyoruz. İnşallah Yunanistan'dan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Ateşli bir seyircileri var ama bizim kızlarımız bu müsabakalara alışık. İlk maçı deplasmanda oynamak avantaj. Önemli olan bu avantajı lehimize çevirmek. Bursa voleybol seyircisi başarıyı seviyor. İnşallah finalde de taraftarlarımız salonu doldurur. Finale kadar gelmek, kupayı istemek demek. O taraftarla beraber Olympiakos'u yenip, oyuncularımız kupayı Bursa'ya getireceklerdir."



