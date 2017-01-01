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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da sıcak hava

11 Nisan 2017 Salı, 15:07
Bodrum'da sıcak hava

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller ve otellerin havuz başlarında turist yoğunluğu yaşanıyor.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 20 derece ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, başta Kumbahçe olmak üzere Paşatarlası, Gümbet ve Bitez mevkilerindeki sahilleri doldurdu.

Bazı turistler, İçmeler mevkisindeki otellerin havuz başında güneşlenerek, su parklarında su topu oynayarak vakit geçirdi. Bazıları da Bodrum açıklarında sürat botlarıyla dolaşıp güneşin keyfini çıkardı.

Kumbahçe sahilinde arkadaşlarıyla güneşlenen Gülnaz Çakal, güzel havayı fırsat bilerek deniz kenarına geldiklerini söyledi.

Bodrum'da yaşamanın çok keyifli olduğunu belirten Çakal, "Doğu illerinde soğuk hava yaşanırken, Bodrum'da denize girilecek bir hava var. Burada bulunmak gerçekten şans." dedi.

Zübeyde Bozkurt da memleketi Hakkari'de kar yağışı ve soğukların etkili olduğunu ancak Bodrum'da güzel havanın keyfini sürdüklerini anlattı.

İçmeler bölgesindeki otelde tatilini sürdüren Hülya Yaşlı ise Bodrum'da 20 derecelik havada havuza girdiklerini dile getirdi.

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