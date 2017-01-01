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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki AK Partili gruba taşlı saldırı

11 Nisan 2017 Salı, 15:19

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Maalesef dün gerçekten son derece üzüldüğümüz bir hadiseyle Tarsus'ta karşı karşıya kaldık. Gençlik kollarımıza bir grup HDP'li zannedersem, HDP'nin gençleri taşla sopayla saldırdığı arkadaşlarımız tarafından bana aktarıldı. Başından, sırtından yaralanan kardeşlerimiz var. Bu son derece üzücü bir hadise." dedi.

Elvan, halk oylaması çalışmaları kapsamında Mersin Serbest Bölgesi'nde çalışanlarla bir araya geldi. Burada halk oylamasında destek isteyen Elvan, Mersin'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Elvan, dün Tarsus ilçesinde AK Partili gruba taşlı saldırı yapıldığının hatırlatılması üzerine, her zaman barıştan, özgürlükler, istikrar ve huzurdan yana olduklarını ve bunu ifade ettiklerini söyledi.

Vatandaşları bir, beraber olmaya ve birlikte güçlü Türkiye olmaya davet ettiklerini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Maalesef dün gerçekten son derece üzüldüğümüz bir hadiseyle Tarsus'ta karşı karşıya kaldık. Gençlik kollarımıza bir grup HDP'li zannedersem, HDP'nin gençleri taşla, sopayla saldırdığı arkadaşlarımız tarafından bana aktarıldı. Başından, sırtından yaralanan kardeşlerimiz var. Bu son derece üzücü bir hadise. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bakınız ben şu 10 günden beri özellikle Çay, Çilek, Özgürlük mahalleriyle birlikte birçok mahallemizi ziyaret ediyorum. Bu mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz, kaynaşıyoruz. Bu mahallelerimize daha önce ne milletvekili ne bakan ne de herhangi bir yerel yönetici girmemiş ama bizler, ben bakan olarak 'Bakanım şuyum, buyum' demiyorum. Bizim görevimiz o ihtiyaç sahibi olan, gerçekten gariban kardeşlerimizle biz kucaklaşıyoruz, bütünleşip, kaynaşıyoruz."

Elvan, bu mahallelerdeki vatandaşlarla bütünleşmeleri ve kaynaşmalarından rahatsız olanların bulunduğunu ve başka bir yol bulamayınca da saldırı düzenlediklerini aktardı.

Herkesin propaganda yapma özgürlüğü bulunduğuna dikkati çeken Elvan, "Özgür bir ülkedesiniz. Kampanyanızı yürütün. Hayır kampanyası yürüteceksen yürütün. Biz buna karşı değiliz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama bizim evet kampanyası yapan kardeşlerimize taşla sopayla saldırmak doğru mudur?" değerlendirmesinde bulundu.

- "Taşlı sopalı saldırı Mersinli kardeşlerimize yakışmaz"

Kalkınma Bakanı Elvan, asıl meselenin demokrasiye, halka inanmayanların, halka güvenmeyenlerin ya silaha, ya da taşa sopaya sarılması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu yanlıştır. Bizim birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kim olursa olsun, siyasi düşüncesi görüşü ne olursa olsun her bir kardeşimizin düğün havasında kampanyasını yürütmesi gerekir. Bizim de beklentimiz budur. Nitekim ben bu mahallelere gittiğimde vatandaşlarımızın beni nasıl kucakladıklarını, bizim orada nasıl samimiyetle bulunduğumuzu görüyoruz, sorunlarının ne olduğunu gözleri parlayarak anlatıyor. O tebessümü ben gördükçe duygulandın. Kimse bizim o bölgeleri ziyaret etmemizden rahatsız olmasın. Onlar da istiyorlarsa gitsinler kendi kampanyalarını yapsınlar. Bu konuda en ufak taşkınlık yapmak isteyen olursa gerekeni yaparız. Benim Mersinli kardeşlerimizden beklentim şu; Referandum kampanyasını huzur, sükunet ve düğün havası içerisinde, demokrasi şöleni havası içerisinde yürütmeleridir. Bunun dışında yaptıkları taşlı sopalı saldırı Mersinli kardeşlerimize yakışmaz. Ben böyle bir hadisenin bir kez daha yaşanmayacağını düşünüyorum."

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün halk oylaması için çalışma yapan, aralarında AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da bulunduğu partililere, bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralanmış, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.



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