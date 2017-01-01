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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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FETÖ sanığı polis müdüründen "büyük hata yapmışım" itirafı

11 Nisan 2017 Salı, 15:27

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı öne sürülen eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü İdiris Şahin ile eski Emniyet Amiri Mehmet Yaşar Ayhan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Yaşar Ayhan ve İdiris Şahin ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunması sonrası savunması alınan sanıklardan Ayhan, 2014 yılı sonuna doğru Erzurum'a geldiğinden kentte tanıdığının olmadığını söyledi.

Devre arkadaşı Nurettin Öner'in kendisini bulup yakınlık gösterdiğini belirten Ayhan, "Aynı devre arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk olduğunu, benim de katılmamı istedi. Ben de başka bir şey düşünmeden ve sosyalleşmek adına bu toplantılara katıldım." dedi.

Ayhan, toplantılara katıldıktan sonra söz konusu toplantıların sadece devre arkadaşlarının bir araya gelmesi şeklinde oluşan bir toplantı olmadığını anladığını anlatarak, "Fakat yine de herhangi bir kötü niyet gütmeden toplantılara gitmeye devam ettim. Söz konusu toplantılarda Kur'an-ı Kerim okunuyor, dini içerikli sohbet yapılıyordu. Ayrıca Nurettin Öner cep telefonunda Fetullah Gülen'den alıntılar şeklinde bir kısım anlatımlarda bulunuyor veya kitap okuyordu." dedi.

Cemaat ile ilgili hiç bir faaliyete katılmadığını, himmet vermediğini öne süren Ayhan, örgüt üyesi olduğu iddiasını kabul etmedi.

- "Büyük hata yapmışım"

Diğer sanık Şahin ise daha önce Hatay'da görev yaptığını, Hatay'dayken oradaki devre arkadaşları ile sosyalleşme adına bu toplantılara katıldığını, Erzurum'a geldiğinde de devre arkadaşı olan Nurettin Öner'in yönlendirmesiyle sohbetlere katıldığını iddia etti.

Sohbetlere dini hassasiyetle katıldığını anlatan Şahin, "17-25 Aralık'ta olayın nispeten durumunu anladım fakat siyasi bir kavga olduğunu ve ileride düzelebileceğini düşünerek gruptan ve toplantılardan ayrılmadım. Burada büyük hata yapmışım. Darbe gecesi durumu anladım. Darbe gecesi arkadaşlara silah ve çelik yelek dağıttım. Uzun namlulu silahlarla il içerisinde görev yerlerine dağılımlarını sağladım. Elimden gelen çabayı da gösterdim. Ben kesinlikle bir terör örgütü üyesi değilim."

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Şahin ve Ayhan'ın FETÖ/PDY yapılanmasına ve toplantılarına katıldıklarının sabit olduğunu, savunmalarında örgütün işleyişi ve üyeleri hakkındaki bilgiler paylaşmaları sebebiyle etkin pişmanlıktan yararlanmaları gerektiğini belirterek, sanıkların etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar İdiris Şahin ve Mehmet Yaşar Ayhan'ın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına dahil oldukları anlatılıyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.D'nin beyanı ve teşhisi doğrultusunda Şahin ve Ayhan'ın 2013-2014 arasında FETÖ/PDY'nin emniyet müdürleri grubunda Ali Kıraç, Murat Danış ve Nurettin Öner imamlığında toplantılara katıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların toplantılara katıldıklarını bildirerek pişman olduklarına yer veriliyor.

İddianamede, etnik pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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