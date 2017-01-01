Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şanlıurfa Buluşması"

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, halk oylamasıyla ilgili, "16 Nisan tarihi millet iradesinin devlet iradesine etki edeceği bir gün olacak." dedi.

Çelik, 11 Nisan Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zalimler karşısında susmadan dik durduğuna dikkati çekti.

Konuşmasında 15 Temmuz akşamı darbeci hainlere haddini bildiren Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalılara selam gönderen Çelik, meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Alandakilere Türkçe, Arapça ve Kürtçe selam gönderen Çelik, "Dört gün sonra 'Ey Hollanda, ey Almanya oturun oturduğunuz yerde' demeye hazır mısınız? Şanlıurfalılar, millete tepeden bakanlara, millet düşmanlarına pazar günü dersini verecek misiniz? 16 Nisan tarihi millet iradesinin devlet iradesine etki edeceği bir gün olacak." ifadesini kullandı.

Çelik, 16 Nisan'ın yeniden büyük Türkiye'nin şahlanışa kalktığı gün olduğunu, herkesin bugüne destek vereceğine inandığını kaydetti.

- Diğer konuşmacılar

Vali Güngör Azim Tuna, "peygamberler şehri" Şanlıurfa'nın 97 yıl önce büyük bir kahramanlıkla düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Tarihten gelen medeniyetle bu kadim topraklarda bulunan Şanlıurfa'nın bugünde Suriyelilere kucak açtığını anlatan Tuna, misafirlerin başlarının üstünde tutulduğunu, bu konuda gereken desteği esirgemeyen "kadim kent Şanlıurfa"da yaşayan herkesin büyük bir teşekkürü hakettiğini bildirdi.

Tuna, her sıkıntılı durumda kenetlenmeyi kendine gelenek haline getiren Şanlıurfalıların 15 Temmuz'daki hain kalkışma karşısında da geleneği bozmadığını vurgulayarak, Şanlıurfa'nın kurtuluş gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şanlı bayrağın gölgesinde halkın huzurla yaşadığını söyledi.

Çiftçi, 97 yıl önce büyük bir kurtuluş mücadelesine sahne olan kentin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk ettiğine işaret ederek, 16 Nisan'ın herhangi bir seçim veya sıradan bir referandum olmadığını, Şanlıurfa olarak halk oylamasına yoğun katılım göstererek, güçlü bir "evet" sesi vereceklerini ifadesini kullandı.