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Adana'da FETÖ/PDY davası

11 Nisan 2017 Salı, 15:42

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen R.U.A, halen görevde bulunan öğretmenler E.Y, H.C.S. ve U.K. ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından haklarındaki suçlamaları hatırlatılan sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanıklardan 16 yıllık öğretmen E.Y, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve terör örgütüne "himmet" adı altında bağış yapmadığını öne sürdü.

Hiçbir şekilde terör örgütleriyle ilişkisinin bulunmadığını savunan E.Y, "Bank Asyada mevduat bulundurmadım. Çocuklarım devlet okullarında okudular. Halen devlete ait bir lisede öğretmenliğim devam etmektedir." dedi.

U.K. ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. U.K, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitim Sendikasına 3,5 ay gibi kısa bir süre üye olarak kaldığını iddia etti.

Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Tanık olarak dinlenen Ç.Ö. ise sanıkları öğretmen olması sebebiyle tanıdığını dile getirdi.

Sanıklardan U.K'nin evinde toplandıklarına işaret eden Ç.Ö, "Bu toplantıda sanıklardan R.U.A ve H.C.S. de vardı.15-20 günde bir toplanıyorduk. İlk zamanlar Fetullah Gülen'in kasetleri izletilmedi. Sonraki süreçlerde Gülen'in kitabından bölüm okundu. Bu sohbetler 2009'da başladı 2012 yılının mayıs ayına kadar devam etti. Daha sonra Ayşe isimli öğretmen ile tanıştırıldım. Biz 'hocam' diye hitap ederdik ancak grup hocalığı yaptığı için 'abla' olduğunu düşünüyorum. Ayşe isimli kişi zaman zaman birer paragraf Gülen'in kitabından okuyordu. Bize Zaman gazetesine abone olmamızı tavsiye etti. Sohbetlerde himmet ve kurban bağışı konuşulmadı ancak zor durumda olan çocuklar için yardım talebinde bulunuldu. Bunu da sanıklar arasından R.U.A. istemiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Tanığın ifadeleri üzerine söz alan sanıklar ise iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

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