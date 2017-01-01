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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

11 Nisan 2017 Salı, 15:43
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen evlerine dönüyor.

Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği Halep'in Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Ahmet Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Suriye'de kalan birçok yakınıyla irtibatının kesildiğini ifade eden Hüseyin, terör örgütlerinden arındırılan Bab'a bu nedenle geri dönmeye karar verdiğini anlattı.

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