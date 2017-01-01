Iğdır'daki fuhuş operasyonu

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da fuhşa yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, 1 Nisan Cumartesi günü, fuhşun önlenmesi başta olmak üzere fuhşa aracılık ve yer temini ile insan ticareti yapanların yanı sıra fuhşa sürüklenenlerin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 10'unun polisteki işlemleri tamamlandı.

"Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapmak ile insan ticareti yapmak"la suçlanan 10 kişiden 7'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu 14 kadının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.