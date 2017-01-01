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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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''Trakya'yı 'ari bölge' olarak ilan etmeyi hedefliyoruz''

11 Nisan 2017 Salı, 15:50
''Trakya'yı 'ari bölge' olarak ilan etmeyi hedefliyoruz''

KIRKLARELİ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, ''Trakya'yı bütün hastalıklardan ari kılma konusunda bir hazırlığımız var, önümüzdeki aylarda inşallah bunu da ilan edeceğiz. Trakya'yı tamamıyla 'ari bölge' olarak ilan etmeyi hedefliyoruz.'' dedi.

Daniş, Kırklareli SS 250 Sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifini ziyaretinde, Trakya'da hayvancılıkta ıslah anlamında önemli̇ çalışmalar yaptıklarını söyledi̇.

Islah çalışmalarını önemsediklerini belirten Daniş, Türkiye'yi hayvancılıkta bir adım daha ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

Arilik çalışmalarına da hız verdiklerini dile getiren Danış, ''Trakya'yı bütün hastalıklardan ari kılma konusunda bir hazırlığımız var, önümüzdeki aylarda inşallah bunu da ilan edeceğiz. Trakya'yı tamamıyla 'ari bölge' olarak ilan etmeyi hedefliyoruz. Bunu da yaptığımız zaman Trakya damızlık merkezi haline geçmiş olacak. Var olan potansiyelimiz artmış olacak.'' diye konuştu.

Trakya'nın hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Daniş, bu potansiyelin arttırılabilmesi için gayret gösterdiklerini anlattı.

Üreticiye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirilen Daniş, şöyle devam etti: ''Bakanımız Trakya’ya ayrı bir önem veriyor. Çünkü topraklarımız çok verimli. Topraklarımız kalite açısından Türkiye genelinin üzerinde. Bölgemize nasıl daha fazla refah sağlayabiliriz diye düşünüyoruz.''

Daniş, konuşmalarının ardından bakanlık olarak yapılan yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan Daniş, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

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