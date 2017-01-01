Başbakan Yardımcısı Canikli:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Aslında Fetullahçı Terör Örgütü'ne ödemesi gereken bir diyet var, bir bedel var onu sormuyorlar bile. 'Şöyle konuşacaksın, bunu yapacaksın' diyorlar. Kılıçdaroğlu da onu yapıyor. Ne kadar millet düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onların yanında." dedi.

Canikli, Bulancak Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Bulancak'ın yine meydanlara çıktığını yine coşkulu bir şekilde haykırışını ifade ettiğini ve 16 Nisan'da özel bir görevi olduğunu bildirdi.

Canikli, 16 Nisan'da Bulancak'ın birilerine kontrollü Osmanlı tokadını atacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bulancak 16 Nisan'da kontrollü Osmanlı tokadı atmaya birilerine hazır mısınız? Herkes duysun, bütün dünya duysun, Bulancak'ın bu gür sesini duysun, 16 Nisan'a hazırlık yapıyor Bulancak, bu coşku 16 Nisan'ın coşkusu. Siz bu işi iyi yaparsınız, bugüne kadar hep yaptınız ama bazıları anlamadı, yedi defa bugüne kadar Osmanlı tokadını sandıktan çıkardınız ama birileri anlamadı, birilerine yetmedi, bu sefer 16 Nisan'da daha coşkulu bir şekilde sandıkları patlatacağız inşallah değerli hemşehrilerim."

Nurettin Canikli, Türkiye'nin ekonomideki dengesinin bozulması için saldırılar olduğuna işaret ederek, ancak Allah'ın izniyle hepsini def ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu ve kim ne yaparsa yapsın ayakta kalmaya da devam edeceğine dikkati çeken Canikli, şu görüşlere yer verdi:

"Terör örgütlerine tabii maalesef destek veren Türkiye içinde olanlar da var. Onların ekmeğine yağ süren, onlarla birlikte hareket edenler de var. Onlara da sesleniyoruz, artık aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yol çıkar yol değil, ey Sayın Kılıçdaroğlu gittiğin yol çıkar yol değil, artık bu milletin düşmanlarıyla birlikte hareket etmekten vazgeç. Çünkü nerede bu millete, bu ülkeye düşman birileri varsa bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu onların yanında. PKK terör örgütüne de destek veriyor, CHP milletvekilleri teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıyorlar ağıt, hep birlikte izledik bunları, senin ne işin var terör örgütlerinin cenazesinde, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, sen bu ülkenin, bu milletin partisi değil misin yoksa?"

Canikli, CHP milletvekillerinin bir çok kez teröristlerin cenazesinde ağladığını, ağıt yaktığını belirterek, "Yazıklar olsun. Aynı şekilde bu ülkenin birlik bütünlüğüne kast eden o kanlı yüzünü 15 Temmuz'da bir kez daha gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne de bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu birlikte hareket ediyorlar, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de her türlü desteği veriyor." dedi.

- "Faturayı önüne koydular, bedelini ödemesini istiyorlar"

CHP'nin FETÖ'nün avukatlığını yaptığını savunan Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlığını yapıyor, Sayın Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütüyle bu kadar dost olmanın nedeni ne acaba? Mecbur musun yoksa? Yoksa bedel mi ödüyorsun? Birileri sana altın tepside ikram edilen, ettikleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığının faturasını mı önüne koydu? Bir kasetle genel başkan oldun, birileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını zahmetsiz bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hediye ettiler, öyle değil mi değerli hemşehrilerim? O Genel Başkanlığı hediye edenler acaba şimdi bunun bedelini mi istiyorlar Kılıçdaroğlu'ndan? Faturayı önüne koydular, bedelini ödemesini istiyorlar. Onun için bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden, hepimizin birlikte bütün milletin, Bulancak'ın da Giresun'un da gözü önünde cereyan eden hain kanlı darbe teşebbüsünü mazur göstermeye çalışıyor Kılıçdaroğlu.

Yok efendim kontrollü darbeymiş, işte hep birlikte izliyoruz. Kontrollü darbe değil ama sen kontrollü bir şekilde kaçtın o gece. Hani tankların üzerine çıkacaktın. İşte sınav anı lafın önemi yok, biz zaten bu konularda senin ne kadar gerçek dışı şeyler söylediğini bu millet çok iyi biliyor Sayın Kılıçdaroğlu, işte o gün tarihi bir fırsattı sana, o gün milletin özgürlüğüne kast eden o hain terör örgütünün taklarının üzerine çıkarak gerçekten bu milletin emrinde olduğunu gösterebilirdin ama ne yaptın sen, hemen yandan sıvıştın, kaçtın."

"Demek ki öyle bir darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım lafı palavraymış" diyen Canikli, şunları kaydetti:

"Aslında Fetullahçı Terör Örgütüne ödemesi gereken bir diyet var, bir bedel var, onu sormuyorlar bile. 'Şöyle konuşacaksın, bunu yapacaksın' diyorlar. Kılıçdaroğlu da onu yapıyor. Ne kadar millet düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onların yanında."