Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:

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YALOVA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olan Türkiye var. Biz diyoruz ki, 'Biz ülkemizi 2023’te Avrupa'nın ilk 3 büyük ekonomisi içine sokacağız.' Türkiye'nin bu kararlı yürüyüşünden rahatsız olan güç odakları, içeride ve dışarıda 15 yıllık bu kutlu yürüyüşte önümüze türlü türlü engeller çıkardılar." dedi.

Kaya, Yalova'da Şaban Temüge Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli hedefleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmasından rahatsızlık duyan kesimlerin olduğunu hatırlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın en güçlü 16'ncı ekonomisi olan bir Türkiye var ama bizim hedeflerimiz Türkiye için çok daha ilerisi. Biz 2023 yılında ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokmayı hedefliyoruz. Bugün Avrupa'nın 6’ıncı büyük ekonomisi olan Türkiye var. Biz diyoruz ki, 'Biz ülkemizi 2023'te Avrupa'nın ilk 3 büyük ekonomisi içine sokacağız.' Türkiye'nin bu kararlı yürüyüşünden rahatsız olan güç odakları, içeride ve dışarıda 15 yıllık bu kutlu yürüyüşte önümüze türlü türlü engeller çıkardılar. O yaşadığımız süreçler, e-muhtıraları, 367 krizlerini, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı, darbe teşebbüsünü ve en son olarak da 15 Temmuz'u sizlerle birlikte millet yaşadı. 15 Temmuz'da canını verdi bu aziz millet ama vatanımızı böldürmedik, bayrağımızı düşürmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğa'’ın çağrısıyla 15 Temmuz'da bu millet tek yürek oldu ve düşmana fırsat vermedik."

- "Avrupa bizleri ülkelerine sokmuyor"

Kaya, Avrupa'da Türk politikacıların yaşadığı sıkıntıları da hatırlatarak, "Biz, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Avrupa'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya vatandaşlarımızla buluşmak üzere, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi neler getiriyor, bunu anlatmak üzere gittik. Beni, bakan, milletvekili arkadaşlarımı çok sudan sebeplerle salonlarımızı iptal eden zihniyet, hatta bir kadın bakanı, beni, kendi topraklarımız olan konsolosluk topraklarına sokmayan Hollanda, bizden hemen sonra o Avrupa ülkeleri, terör örgütlerine bir bir kucak açtı. Almanya'da, İsviçre'de farklı farklı ülkelerde PKK, FETÖ, DHKP-C terör örgüleri hepsi birleşmiş o ülkelerin destekleriyle birlikte hayır kampanyaları düzenliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanının şakağına silah dayanan içerikteki pankartlarla PKK, DHKP-C, FETÖ'nün hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa bizleri ülkelerine sokmuyor." diyen kaya, şunları kaydetti:

"Bizi gördüğünüz gibi konsolosluk binamıza bile sokmadılar. Peki, bunların rahatsız olduğu şey ben miyim, bir kadın bakandan mı rahatsız oldular? Hayır, sevgili kardeşlerim bunların rahatsız olduğu şey ne benim ne diğer bakan arkadaşımız ne de milletvekili arkadaşlarımız. Bunların rahatsız oldukları Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi. Biliyorlar ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü bir 'Evet'le gelince Türkiye'nin önündeki engeller kalkacak."

Bakan Kaya, daha sonra Yalova Üniversitesindeki "Gençlik Buluşması" programında öğrencilerle bir araya geldi.







