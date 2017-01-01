11 NİSAN 2017
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TBMM Başkanvekili Aydın:

11 Nisan 2017 Salı, 15:54

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye'de öyle bir sistem kurulmuş ki kim ne yaparsa yapsın bazı engelleri aşamamaktadır. İşte partili cumhurbaşkanlığı sistemi, bu durumu ortadan kaldıracak ve Türkiye, dünyanın en iyi ekonomisine sahip ülkelerin arasına girmeye başlayacaktır." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ve esnaflarla bir araya geldi.

Çat Barajı Çırağan Sosyal Tesislerinde, vatandaşlara hitap eden Aydın, 16 Nisan'ın önemli bir tarih olduğunu, herkesin kendisine ve geleceğine oy vereceğini belirtti.

Çelikhan ilçesinin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını ve ilçenin her zaman gereğini en iyi şekilde yaptığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Ancak bu oylama bir parti oylaması değildir. Bu oylama çocuklarınızın geleceğinin oylamasıdır. Parlamenter sistemin artık ülkemize ayak bağı olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Türkiye'de öyle bir sistem kurulmuş ki kim ne yaparsa yapsın bazı engelleri aşamamaktadır. İşte partili cumhurbaşkanlığı sistemi bu durumu ortadan kaldıracak ve Türkiye, dünyanın en iyi ekonomisine sahip ülkelerin arasına girmeye başlayacaktır."

Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla sohbet eden Aydın, daha sonra Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında brifing aldı.

İlçede yapımı devam eden kamu binalarını da gezen Aydın ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde esnafı gezerek halkın sorunlarını dinledi.

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