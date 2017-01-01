Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dükkandan bozma, elektrik ve suyu olmayan sıvasız odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

Anadolu Ajansının haberinin ardından sabah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret etti. Dağcıoğlu ile sohbet eden Şahin, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ümmühani Dağcıoğlu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, daha sonra telefonu Ümmühani nineye uzattı.

Erdoğan ile telefonda konuşan Dağcıoğlu, "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin ama huzurevi olmasın. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum." dedi.

Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine ev temin edileceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın' dedi. Talimatı bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.



