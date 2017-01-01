CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti? Onun için bana biri çıkıp bunu anlatsın." dedi.

Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinin muhtarları, azaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) 'Darbecilerle görüştüğünü bilseydim, Yenikapı'ya çağırmazdım.' ifadesi var. Ne diyeceksiniz?" şeklindeki sorusuya şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunuyorsa verdiği sözün ya da taahhüdün arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil, darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim ve bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti? Onun için bana biri çıkıp bunu anlatsın."







