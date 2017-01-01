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Sağlık Bakanı Akdağ, "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan ...
11 Nisan 2017 Salı, 16:17
Sağlık Bakanı Akdağ, "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir."