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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi

11 Nisan 2017 Salı, 16:26

ANTALYA (AA) - Port Akdeniz Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, sezonun ilk kruvaziyerinin 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na geldiğini bildirdi.

Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (KONYSİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel toplantısında konuşan Sert, Türkiye'de Global Port Holding'e bağlı Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarının bulunduğunu, bunların dışında kruvaziyerlere hizmet verebilen dünyada 11 limanları olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2014 yılına kadar kruvaziyer turizminin çok yaygınlaştığını ifade eden Sert, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelen kruvaziyerlerin 3'te biri bizim limanlarımıza geliyor. Bugün TUI Cruise ile sezonun ilk kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Antalya'ya geldi. Bu kruvaziyerin indirme ve bindirme noktası Antalya'dır. Yolcular Antalya'ya Almanya'dan uçaklarla geliyor. Havaalanından otobüslerle alınan yolcular gemiye bindiriliyor. Gemi seyahatinden dönenler de uçaklarla Antalya'dan ülkelerine dönüyorlar. Yani bugün kruvaziyer ile gelen 3 bin 200 yolcu gemiden ayrılacak. Yeni 3 bin 200 yolcu Antalya'dan gemiye binecek. Yani toplam 6 bin 400 yolcu sirkülasyonu olacak."

Sert, limanlarında 540 metre uzunluğunda rıhtımları olduğunu, iki geminin aynı anda yanaşabildiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesinin liman ile Kaleiçi Yat Limanı arasına ücretsiz tekneler koyduğuna değinen Sert, kruvaziyerle gelen müşterilerden bin ila bin 500'ünün bu teknelerle Kaleiçi'ni gezdiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından KONYSİAD Başkanı Bora Terzioğlu, Port Akdeniz Antalya Genel Müdürü Özgür Sert'e plaket verdi.



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