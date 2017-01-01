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Niğde'de FETÖ/PDY davası

11 Nisan 2017 Salı, 16:26

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan 5'i tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi C.P. ile R.Ç, M.M.G, A.Ö. ve A.L. ile tutuksuz yargılanan N.T. ve avukatlar katıldı.

Sanıklardan A.Ö, ByLock programının telefonunda yüklü olduğunu soruşturma aşamasında da ifade ettiğini belirtti.

Programı kullanmadığını ileri süren A.Ö, "Telefonumda 1-2 ay kadar kaldı ve gereksiz olduğunu düşünerek sildim. Mesaj içerikleri geldiğinde bu görülecektir. Bu programın suç olduğunu bilmiyordum, herkesin kullanımına açık Google Play'den indirilen bir programdır. Komşum B.Ç. vasıtasıyla bu programı indirdim. Ben de internet olması ve merak ettiğim için telefonuma yükledim. Deneme amaçlı ayaküstü telefonuma indirdim ve kullanmadığım için daha sonra sildim." diye konuştu.

Sanık C.P. de ByLock programını ilk kez emniyette gözaltına alındığında duyduğunu dile getirdi.

"Zaten kullanmadım, adını dahi gözaltındayken duydum." diyen C.P, "İddianamede evimde çıkan CD'lerde Eagle adlı iletişim programının tespit edildiği iddia edilmektedir ancak ben Eagle'ın adını ilk kez cezaevinde duydum." ifadesini kullandı.

CD'lerde yapılan incelemelerde bunun öncelikle Windows programı olduğunu tespit ettiklerini savunan C.P, şöyle konuştu:

"Ayrıca elektronikçiler için devre çizim programı olduğunu belirledik. Uzantıları exe'dir. Örgütün kullandığı programlar androiddir ve Eagle'ındır. Arasında zerre kadar benzerlik yoktur. Dolayısıyla iddianamedeki bu bilgiler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün verdiği yanlış bilgiye dayanmaktadır. Aslında uzman olması gereken bu kuruluş '.exe' arasındaki farkı bilseydi bu hatayı yapmayacaktı. Programın CD'ye kayıt tarihi 2000 yılıdır. Yani bu bir Windows programıdır. İletişim aracı değildir."

Diğer sanıklar da savunmalarında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

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