11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Başlık parası" için uyuşturucu kuryeliği yapmış

11 Nisan 2017 Salı, 16:32
"Başlık parası" için uyuşturucu kuryeliği yapmış

ADANA (AA) - Adana'da bir kamyonetin kasasında yapılan aramalarda 116 kilogram esrar ele geçirildi, kuryelik yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent girişinde önlem alan ekipler, Vedat A'nın kullandığı kamyoneti, D-400 karayolu Asri Mezarlık civarında durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan ekipler, kasanın altına gizlenmiş halde 116 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan Vedat A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde, dini nikahla iki kadınla evli olduğunu, üçüncü evliliğine hazırlandığını belirterek, "Benden 'başlık parası' olarak 300 gram altın istediler. Ben de uyuşturucuyu taşımak karşılığında kamyoneti alacaktım. Kamyoneti çalıştırıp başlığı biriktirecektim." dediği öğrenildi.

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