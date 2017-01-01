11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan:

11 Nisan 2017 Salı, 16:36

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrarın da olmayacağını belirterek, "Onun için işte bu anayasa düzenlemesiyle Türkiye'de kalıcı bir istikrar oluşturuyoruz. Bu kalıcı siyasi istikrarla güçlü hükümetler gelecek ve artık ekonomik istikrar da süreklilik arz edecek." dedi.

Elvan, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki çalışanlara hitap ettiği mitingde, serbest bölgenin, Türkiye'de marka haline geldiğini, Mersin'in ticaret ve istihdam kenti olmasında büyük emeği olduğunu söyledi.

Bölgenin, 9 bin çalışanı, firmaları ve 4 milyar dolarlık işlem hacmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Elvan, bu gelişimde emeği olan çalışanlara teşekkür etti.

Elvan, serbest bölgede iftihar edilen çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bizim kader, gönül, hedef birliğimiz var. Burada 80 milyon milletimizin nabzı atıyor. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye'nin, Mersin'in, kardeşlik hukukumuzun kalbi burada atıyor. Bir, iri, diri, güçlü olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu ifade eden Elvan, birliği, huzuru, istikrarı bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Bakan Elvan, milli irade, demokrasi ve istikrarın her zaman galip geleceğini, ülkenin artık darbe ve vesayet dönemlerini istemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, huzur, kardeşlik, istikrar, kalkınma, gelişme istiyor. Türkiye, gücüne güç katmak, seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını, siyasi istikrarın sağlanmasını, devlette çift başlılığın ortadan kalkmasını, yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istiyor. Türkiye, büyümek istiyor, tek devlet, vatan, bayrak, tek ülke ilkeleriyle bir an evvel 2023, 2053 hedeflerine güvenle bakmak istiyor. Bu milletimizin isteğidir. Milletimiz ne derse o olacaktır."

Ülkenin, gelişerek ve kalkınarak yoluna devam edeceğini söyleyen Elvan. "Türkiye, eski Türkiye değil. Rüzgarın önünde yalpalayan, her küresel emre amade siyasi iradeler dönemini artık tarihin çöplüğüne attık. Artık, gücünü milletten, değerlerden alan, kararlı ve ne yaptığını bilen bir Türkiye var. Birilerinin rahatsız olması bundandır. Onlar istemese de milletin dediği olacak, Türkiye gelişerek, güçlenerek, kalkınarak, yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşların sorunları daha hızlı çözülecek"

Elvan, milletin iradesinin üstünde herhangi bir vesayet düzeninin olmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, millet ne derse onun olacağını kaydetti.

Yeni anayasayla birlikte kanun tasarısı hazırlama yetkisinin, hükümetten alınarak Meclise verileceğini ifade eden Elvan, hükümete de icraata ve vatandaşlara hizmete yönelik işlerle ilgili kararname çıkarma yetkisinin verileceğini anımsattı.

Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Vatandaşların sorunları daha hızlı çözülecek. Esnek ve dinamik bir yapı oluşacak. Hızlı karar alabilen ve vatandaşımıza anında hizmet ulaştırabilen bir yapıya dönüşecek. Bu hükümeti, TBMM denetleyecek. Bir de diyorlar ki 'TBMM kapanıyor.' Söyledikleri lafa bak. İnsan utanır bunları söylerken. TBMM kapanmıyor, daha güçlü oluyor. Hükümeti ve cumhurbaşkanını TBMM denetleyecek, hükümete hesap soracak. Hukuki denetimi bizatihi Meclis yapacak. Dolayısıyla 'tek adamlık' gibi bir şey söz konusu değil. Sadece vatandaşların işlerinin, sorunlarının zamanında çözülmesi, vatandaşa hizmetin hemen ulaşabilmesi açısından kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Güçlü bir hükümet olacak. Artık zayıf hükümetler olmayacak."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin önünü açmayı hedeflediklerini aktaran Elvan, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına da katkı sunmayı istediklerini belirtti.

Elvan, yeni anayasanın ekonomik istikrarı da beraberinde getireceğini ifade ederek, "Siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrar da olmaz. Onun için işte bu anayasa düzenlemesiyle Türkiye'de kalıcı bir istikrar oluşturuyoruz. Bu kalıcı siyasi istikrarla güçlü hükümetler gelecek ve artık ekonomik istikrar da süreklilik arz edecek. Ekonomimiz, daha iyi bir şekilde istikrara kavuşacak." diye konuştu.

Bakan Elvan, mitingin ardından Mersin Serbest Bölgesi'ndeki çalışanlarla sohbet etti.


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