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GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi Chan Miling Agnes ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Suriyelilerin barındığı 1 nolu çadır kenti ziyaret etti.

UNICEF iyi niyet elçisi Agnes, beraberindeki 19 kişilik heyetle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve İslahiye'deki 1 nolu çadır kentte barınan Suriyelileri ziyaret etmek üzere ilçeye geldi.



İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım tarafından karşılanan heyete AFAD, Türk Kızılayı ve kamp yetkililerince çadır kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Agnes, Türk Kızılayına ait protokol çadırında Suriyeli Arap ve Türkmenlerden oluşan heyetle bir araya gelerek onların beklentilerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük fedakarlık göstererek 3.2 milyon sığınmacıya kucak açmasının her türlü övgüye layık olduğunun altını çizen Agnes, UNICEF olarak Türkiye’nin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Heyet daha sonra kamp içerisindeki sosyal tesisleri gezdi ve UNICEF tarafından yaptırılan 24 derslikli okulda öğrencilerle bir araya gelerek eğitim çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Suriyelilerin çadır kent içerisinde yer alan alışveriş merkezini gezen Agnes ve beraberindekiler, buradaki sığınmacılarla bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

