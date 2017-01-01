11 NİSAN 2017
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Bakan Arslan, lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle buluştu

11 Nisan 2017 Salı, 16:41

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkede yürütülen büyük projelere karşı çıkanların dış güçlerin oluşturduğu vesayet odaklarına hizmet ettiğini belirterek, "Açık açık şunu söyleyemediler; 'Dış güçlerin işine gelmiyor, onun için engelliyoruz.', dönüp ağaca, çevreye bağladılar. Sadece şunu söyleyeyim; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 225 kilometrelik bağlantı otoyolları ve 3. havalimanından kaynaklı kesmek zorunda kaldığımız veya yer değiştirip başka yerde dikmek zorunda kaldığımız ağaç miktarı 350 binin biraz üzerinde 400 bin değil. Ama buna karşılık diktiğimiz ağaç miktarı tam 10 milyon." dedi.

Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Arslan, burada yaptığı konuşmada, bürokratik oligarşiden bahsetti.

Geçmişte dış güçlerin menfaati neyi gerektiriyorsa bazılarının ona göre davrandığını veya ülkenin ona göre davranmasını istediğini anlatan Arslan, "363 milletvekiliyle de Meclis'e gidilse, onlar size vesayet ortağı olmaya çalıştı. 'Benim istediğim gibi davranırsan olur, davranmazsan kusura bakma.' Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde vesayet odaklarının istediği gibi davranmadı. Dünyadaki ticaret pastasına ortak olmak için köprüden, otoyoldan, tünelden, viyadükten vazgeçmedi. Onun için de kavga başladı. Onun için de dün olduğu gibi bugün de yeni yeni terör örgütlerini başımıza bela ettiler." diye konuştu.

- "10 milyon ağaç diktik"

Vesayet odaklarının, kendilerinin değil, milletin menfaatine göre hareket edenleri istemediğini anlatan Arslan, Gezi Parkı olaylarında durdurulması istenen büyük projeleri anlattı.

Arslan, büyük projelerin vatandaşa hizmet için yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu büyük projeler, ülkenin ticaretinin önünün açılması için erişimi sağlamak amaçlı değil mi? Evet. O zaman niye karşı çıkıyorsun? O zaman dış güçlerin maşalığına alışmış, dış güçlerin oluşturduğu vesayet odaklarına hizmet etmeye alışmış olanlar, açık açık şunu söyleyemediler; 'Dış güçlerin işine gelmiyor, onun için engelliyoruz.', dönüp ağaca, çevreye bağladılar. Sadece şunu söyleyeyim; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 225 kilometrelik bağlantı otoyolları ve 3. havalimanından kaynaklı kesmek zorunda kaldığımız veya yer değiştirip başka yerde dikmek zorunda kaldığımız ağaç miktarı 350 binin biraz üzerinde 400 bin değil. Ama buna karşılık diktiğimiz ağaç miktarı tam 10 milyon. 10 milyon ağaç diktik. 20 katı demek ki dert o da değil."

- "Tek merkezden hükümet etme sistemine ihtiyaç var"

Ülkenin tek merkezden, çok başlı olmayan, aldığı kararı uygulayabilen ve hizmet etme ömrünün ne olduğunu bilen bir hükümet etme sistemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle millet yüzde 50 artı 1 ile kimi cumhurbaşkanı yaptığına ve kimin ertesi gün hükümet kuracağına, kimin ona 5 yıl hizmet edeceğine sandıkta karar versin. 'O genel müdürü atayamadım, bu genel müdürü alamadım, şu kanunu çıkartıp onaylatamadım.' ile uğraşmadan hızlı bir şekilde bu ülkeye hizmet etsin. Çünkü, yürütmenin görevi hizmet etmek. Yasamayı yürütmeden ayıracaksınız ki, görevini yapsın."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dış güçlerin Türkiye'nin büyümesini istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler terör örgütlerini başımıza bela ettiler. Beceremediler. Ekonomik olarak çöktüğümüzü söylemek istediler, ekonomik göstergeleri hepiniz biliyorsunuz. En son 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dünyanın 13 finans kuruluşu dedi ki, 'Hayır, ben bu 10 milyarın üzerindeki projeyi finansa ederim.' Bunun anlamı neydi, Türkiye'nin ekonomisine olan güvenin göstergesiydi. O da yetmedi baktılar ki, 16 Nisan'dan sonra bu ülke çok daha hızlı hareket edebilecek, bu ülke patron gibi yanlış olanı hemen ayıklayıp, doğru olanı hemen göreve getirebilecek, o zaman dediler ki, 'Bunlar bizim pastamızdan daha fazla pay alacaklar. Bunlara 'dur' diyelim.' 16 Nisan'da 'hayır' demelerinin, 'hayır' çıksın diye bu kadar çırpınmalarının altında bu yatıyor. Benim sizden istirhamım, hızlı hareket etmeli, aldığımız kararları hızlı uygulamalıyız ki, 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olalım. Çok başlılıktan başbakan, cumhurbaşkanı kavgalarından neler yaşadığımızı en iyi siz biliyorsunuz."

(Sürecek)

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