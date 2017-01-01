Gençler yerel basının dijital dönüşümünü tartışıyor

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TRABZON (AA) - Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, "Günümüzde de halk iradesinin tesisi, korunması, güçlendirilmesi, bu yoldan sivil toplumun inşası konusunda yerel basının aracılık görevi var." dedi.

Basın İlan Kurumunca (BİK) "Erasmus+" programı kapsamında gerçekleştirilen "Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijital Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayı"nın 4'üncüsü Trabzon'da yapıldı.

BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, basının tarihsel gelişiminden bahsetti.

Halk iradesinin tesisi, korunması, güçlendirilmesi, bu yoldan sivil toplumun inşası konusunda yerel basının bir aracılık görevi olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Basın muhtelif mekanizmalarla bir şekilde desteklenmektedir. Bu sadece Türkiye'de değil, size Almanya, Avusturya, Fransa, Amerika ve İtalya gibi örnekler verebilirim. Bu Almanya'da projeler vasıtasıyla oluyor. Fransa'da ise gazetelerin cebine doğrudan para konulduğunu biliyoruz. Bizde de BİK'in, devletin basını desteklemesi gibi ulvi bir görevi var. Bu durum 15 Temmuz'dan sonra daha iyi anlaşıldı. Buna göre bu bir kamu hizmeti bunun ifası ve icrasında bir temel sorunlarında ortadan kaldırılması gerekiyor. 100 gazete, 800 civarında dergi var. Bunların önemli bir gelir kaynağı resmi ilanlardır. Hatta resmi ilanlar olmadan ayakta duramazlar diyebiliriz."

Doğan, projede gençlerle birlikte ortak bir şeyler yapmak istediklerini ifade ederek proje sonucunda ortaya çıkan sonuçları ilgili yerlere ulaştıracaklarını aktardı.

BİK Trabzon Şube Müdürü Muammer Mermertaş ise çalıştayın önemine işaret ederek programa katılan gençlerin görüşlerini ve önerilerini alacaklarını, konuşmacıların vereceği bilgilerden faydalanmaya çalışacaklarını söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oğuz Demir, yaptığı sunumda, dünyanın hızlı ilerlediğine dikkati çekerek "19'uncu ve 20'nci yüzyıl değişimi ile bugün yaşadığımız değişim arasında çok büyük bir fark var. Bu farka bizleri sürükleyen temel noktalardan biri aslında sadece kullandığımız araçlar değil, o araçların bizlerde yarattığı duygu ve düşünce de önemli." dedi.

Çalıştaya, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Atalay ve Osman Şişko, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve öğrenciler katıldı.

Yerel yazılı basının dijitale dönüşümü ve İnternet Yasa Tasarısı'nın oluşturulması sürecinde üniversitede eğitim gören gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması planlanan çalıştay, 4 oturum olarak gerçekleştirildi.



