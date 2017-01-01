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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Batı ülkelerinde sırf PKK için silah üreten fabrikalar var. Kim veriyor onlara silahı? Ayrıca DEAŞ denilen alçak terör örgütünü kuranlar kim? Batı kurdu, tamamen Batı. Maksat Türkiye'yi zora sokmak. PKK ve PYD gibi terör örgütleriyle Türkiye'yi zora sokma girişimi var." dedi.

Nakliyeciler Sitesindeki esnaf ile öğle yemeğinde bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tüm yolların bugün "Afyon kaymağı" gibi olduğunu belirtti.

Daha önce Afyonkarahisar'dan İstanbul'a 12-13 saatte gidildiğini ifade eden Eroğlu, bugün yolların bölünmüş yol haline getirildiğini, seyahat sürelerinin kısaldığını bildirdi.

Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde 19 bin kilometre Türkiye'de bölünmüş yol inşa edildiğini vurgulayarak, "Bölünmüş yolların çok büyük faydası oldu. Bir defa rampalarda saatlerce bekleme, dur kalk... Kaza oranı bu yollar sayesinde çok azaldı. Mazot sarfiyatı azaldı. Kamyonların yıpranması azaldı." diye konuştu.

Eskiden Türkiye'de mazot kuyrukları olduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yıl 1976, İstanbul'dan bir akrabamla, mazotlu bir araçla geliyoruz. İnanır mısınız mazot bulamadık. İstanbul'dan gelirken Bilecik'te mazotumuz bitmek üzere. Bütün istasyonlara girdik, mazot yok. Eskişehir'e geldik, 'belki orada buluruz' diye. Orada da yok. Eskişehir'den Kütahya yoluna saptık. Neticede yolda mazotsuz kaldık. Bir DSİ'nin bir iş makinesinden rica ettik. 'Bir miktar, Afyonkarahisar'a gidecek kadar mazot ver, ben de mühendisim' falan dedik."

Eroğlu, Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde çok şey değiştiğine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"İnşallah çok daha güzel olacak. Şimdiye kadar çok mesafe katedildi. Biliyorsunuz benim babam da esnaftı. Kredi alırken faizler çok yüksekti. Bakın siz bir kamyon almak isteseniz, gidin bankaya şimdi faizler çok daha basit, daha kolay ve çok daha düşük maliyetle faydalanabiliyorsunuz. Eskiden babamdan hatırlıyorum, Halk Bankasından kredi yüzde 48 faizle alınıyordu. Hakikaten bu faizle ticaret falan yapmak mümkün değildi. Kamyon bile almak mümkün değildi. Dolayısıyla o günler Allah'a şükür geride kaldı."

Mevcut anayasanın beklentilere cevap veremediğini, dolayısıyla bu sistemi değiştirmenin şart olduğunu aktaran Eroğlu, anayasa değişikliğinde geç bile kalındığına vurgu yaptı.

- "Sırf PKK için silah üreten fabrikalar var"

"Bu değişiklik 1960'lı yıllarda yapılsaydı Türkiye çok daha ileri noktada olacaktı" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğine karşı çıkan kim? Avrupa tamamen 'hayır' diyor. Hatta PKK terör örgütü Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak ilan edilmesine rağmen, Almanya'da, Danimarka'da, İsveç'te her tarafta 'hayır' propagandası yapabiliyor. Buna karşın bizim bakanımıza maalesef müsaade etmiyorlar. Başımıza kimleri musallat ettiler? PKK'ya. Bakın Batı ülkelerinde sırf PKK için silah üreten fabrikalar var. Kim veriyor onlara silahı? Ayrıca DEAŞ denilen alçak terör örgütünü kuranlar kim? Batı kurdu, tamamen Batı. Maksat Türkiye'yi zora sokmak. PKK ve PYD gibi terör örgütleriyle Türkiye'yi zora sokma girişimi var. Terör hadiselerinin olmaması için 'evet' diyeceğiz."

Eroğlu, daha sonra Dumlupınar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Eroğlu, referandumda destek istedi.