11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya Ticaret Borsası

11 Nisan 2017 Salı, 16:50

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,036-1,215 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,076 1,076
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,036 1,215
Ekmeklik diğer buğday 1,014 1,014
Düşük vasıflı buğdaylar 0,936 1,198
ARPA
Yemlik arpalar 0,954 0,954
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,886 0,898
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,857 3,857
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