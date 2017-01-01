YEDAŞ Genel Müdürü Aktürk:

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SAMSUN (AA) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 2017 yılında 240 milyon 31 bin 378 lira şebeke, 21 milyon 789 bin 157 lira teknoloji, 11 milyon 700 bin lira güvenlik, 5 milyon 562 bin 463 lira da sayaç yatırımı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Aktürk, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılı çalışmaları ve 2017 yılı yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Bu yıl yapılacak altyapı çalışmalarında kırsal bölgelere ağırlık vereceklerini belirten Aktürk, "2016 yılında 141 milyon 214 bin lira şebeke yatırımı yaptık. Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 2017 yılında 240 milyon 31 bin 378 lira şebeke, 21 milyon 789 bin 157 lira teknoloji, 11 milyon 700 bin lira güvenlik, 5 milyon 562 bin 463 lira da sayaç yatırımı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl abone başına 99 bin 46 lira, bu yıl ise 135 bin 83 lira tutarında yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Aktürk, "2016 yılında iletişim kanallarımızı geliştirdik. YEDAŞ 186 mobil uygulama ile kullanıcılara planlı kesinti bildirime başladık. Çağrı merkezlerimizi büyüterek 151 müşteri temsilcisi ile hizmet veriyoruz. WhatsApp ve Bip gibi sosyal ağlarla destek hattı oluşturduk. Bu kanallar, bildirim, talep, şikayetleri müşterinin hızlı şekilde bize iletmesini ve bizim de daha hızlı müdahale etmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Aktürk, bir gazetecinin halk oylamasında elektrik kesintilerine yönelik önlem alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Seçim güvenliği konusunda tabii ki ek tedbirlerimiz var. Bunu hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de valiliklerimizle koordineli yapıyoruz. Aslında ekstra bir durum değil bizim açımızdan teknik olarak bakıldığında ama 7-24 hizmet veren bir şirket olarak seçim günü ilave tedbirlerle görevimizin başında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.