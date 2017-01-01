11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YEDAŞ Genel Müdürü Aktürk:

11 Nisan 2017 Salı, 16:58

SAMSUN (AA) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 2017 yılında 240 milyon 31 bin 378 lira şebeke, 21 milyon 789 bin 157 lira teknoloji, 11 milyon 700 bin lira güvenlik, 5 milyon 562 bin 463 lira da sayaç yatırımı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Aktürk, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılı çalışmaları ve 2017 yılı yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Bu yıl yapılacak altyapı çalışmalarında kırsal bölgelere ağırlık vereceklerini belirten Aktürk, "2016 yılında 141 milyon 214 bin lira şebeke yatırımı yaptık. Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da 2017 yılında 240 milyon 31 bin 378 lira şebeke, 21 milyon 789 bin 157 lira teknoloji, 11 milyon 700 bin lira güvenlik, 5 milyon 562 bin 463 lira da sayaç yatırımı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl abone başına 99 bin 46 lira, bu yıl ise 135 bin 83 lira tutarında yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Aktürk, "2016 yılında iletişim kanallarımızı geliştirdik. YEDAŞ 186 mobil uygulama ile kullanıcılara planlı kesinti bildirime başladık. Çağrı merkezlerimizi büyüterek 151 müşteri temsilcisi ile hizmet veriyoruz. WhatsApp ve Bip gibi sosyal ağlarla destek hattı oluşturduk. Bu kanallar, bildirim, talep, şikayetleri müşterinin hızlı şekilde bize iletmesini ve bizim de daha hızlı müdahale etmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Aktürk, bir gazetecinin halk oylamasında elektrik kesintilerine yönelik önlem alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Seçim güvenliği konusunda tabii ki ek tedbirlerimiz var. Bunu hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de valiliklerimizle koordineli yapıyoruz. Aslında ekstra bir durum değil bizim açımızdan teknik olarak bakıldığında ama 7-24 hizmet veren bir şirket olarak seçim günü ilave tedbirlerle görevimizin başında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı
YEREL

BAŞBAKAN'IN MEKTUBU İLKADIMLI 56 BİN GENÇ SEÇMENE ULAŞTI
Büyükşehir şehri yaza hazırlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ŞEHRİ YAZA HAZIRLIYOR
Samsun'da hırsızlık iddiası
YEREL

SAMSUN'DA HIRSIZLIK İDDİASI
Dilencinin parası ekmeğin içinde bulundu
YEREL

DİLENCİNİN PARASI EKMEĞİN İÇİNDE BULUNDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Dünya Parkinson Farkındalık Günü
YEREL

DÜNYA PARKİNSON FARKINDALIK GÜNÜ
68 STK'dan referandumda &quot;evet&quot; çağrısı
YEREL

68 STK'DAN REFERANDUMDA "EVET" ÇAĞRISI
Başkan Yılmaz: &quot;Türk halkının ferasetine inanıyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜRK HALKININ FERASETİNE İNANIYORUM"
Samsun'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY DAVASI

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Çankırı'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, ÇANKIRI'DA:
Hastalar için 'referandum' önlemi
YEREL

HASTALAR İÇİN 'REFERANDUM' ÖNLEMİ
Kadın vatmanlar huzurevinde
YEREL

KADIN VATMANLAR HUZUREVİNDE
MHP Grup Başkanvekili Usta:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA:
Krasnodar-Samsun arasındaki uçak seferleri yeniden başlıyor
YEREL

KRASNODAR-SAMSUN ARASINDAKİ UÇAK SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Minik öğrenciler jandarmanın misafiri oldu
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER JANDARMANIN MİSAFİRİ OLDU
MMO'dan sağlık protokolü
YEREL

MMO'DAN SAĞLIK PROTOKOLÜ
&quot;Güçlü Türkiye için Referandum&quot; konferansı
YEREL

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN REFERANDUM" KONFERANSI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Bafra'da Polis Haftası
YEREL

BAFRA'DA POLİS HAFTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇORUM'DA
Alaçam'da Polis Haftası kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Tok: &quot;Polisimizin her zaman yanındayız&quot;
YEREL

TOK: "POLİSİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Silah kazası sonucu askerin şehit olması
YEREL

SİLAH KAZASI SONUCU ASKERİN ŞEHİT OLMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi