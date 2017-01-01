Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Buluşması" etkinliğinde halka seslenmesinin ardından, Şanlıurfa Ticaret Borsası'na geçti.

Beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve diğer ilgililerle borsanın yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının çok daha verimli çalışmalara vesile olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra binanın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın daha sonra binayı incelediği ve yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, borsa ziyareti sırasında çeşitli branşlarda başarılı olan Şanlıurfalı genç sporcularla da buluştu.

Sporcuları tebrik eden Erdoğan, çeşitli hediyeler verdi.