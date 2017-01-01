11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

11 Nisan 2017 Salı, 17:10

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Buluşması" etkinliğinde halka seslenmesinin ardından, Şanlıurfa Ticaret Borsası'na geçti.

Beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve diğer ilgililerle borsanın yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının çok daha verimli çalışmalara vesile olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra binanın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın daha sonra binayı incelediği ve yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, borsa ziyareti sırasında çeşitli branşlarda başarılı olan Şanlıurfalı genç sporcularla da buluştu.

Sporcuları tebrik eden Erdoğan, çeşitli hediyeler verdi.

İLGİLİ HABERLER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FARUK ÇELİK:
Ekinci Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutladı
YEREL

EKİNCİ ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞUNU KUTLADI
11 Nisan kutlamaları kurtuluş programıyla devam etti
YEREL

11 NİSAN KUTLAMALARI KURTULUŞ PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın &quot;Şanlıurfa Buluşması&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "ŞANLIURFA BULUŞMASI"
Dicle Elektrik hakkında Dezenformasyon girişimi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK HAKKINDA DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ
Harran Üniversitesinde &quot;Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Yeni Anayasa&quot; konulu panel
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİ YENİ ANAYASA" KONULU PANEL
Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi Hızla Yükseliyor
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR
Başkan Pınarbaşı'dan 97. yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN PINARBAŞI'DAN 97. YIL MESAJI
Biter Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 97.yılını kutladı
YEREL

BİTER ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞUNUN 97.YILINI KUTLADI
Önen Urfalılarla Buluştu
YEREL

ÖNEN URFALILARLA BULUŞTU
Özyavuz'dan 97. Kurtuluş yıldönümü mesajı
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN 97. KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
Demirkol'dan 97. Kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL

DEMİRKOL'DAN 97. KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Çiftçi, Şanlıurfa'nın 97. Kurtuluş yıl dönümünü kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ, ŞANLIURFA'NIN 97. KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Ekinci Yardımcı mahalle sakinleri ile bir araya geldi
YEREL

EKİNCİ YARDIMCI MAHALLE SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünde, 82 yıllık görüntüler ilk kez gösterildi
YEREL

ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE, 82 YILLIK GÖRÜNTÜLER İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen gençlerle buluştu
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI EMİN ÖNEN GENÇLERLE BULUŞTU
Başkan Çiftçi evet turunu sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ EVET TURUNU SÜRDÜRÜYOR
Harran İlahiyatta Hz. Ömer dönemi kurumsallaşma paneli
YEREL

HARRAN İLAHİYATTA HZ. ÖMER DÖNEMİ KURUMSALLAŞMA PANELİ
Bakan Faruk Çelik, Rışvan Aşiretinin mitingine katıldı
YEREL

BAKAN FARUK ÇELİK, RIŞVAN AŞİRETİNİN MİTİNGİNE KATILDI
Viranşehir'de Polis Haftası törenle kutlandı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE POLİS HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa'da 11 Nisan coşkusu kortej yürüyüşüyle devam etti
YEREL

ŞANLIURFA'DA 11 NİSAN COŞKUSU KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi