AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş:

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DÜZCE (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, halk oylamasına ilişkin, "İnşallah, 16 Nisan'da bir daha koalisyon görmeyecek şekilde, çok daha güçlü bir Türkiye'ye 'Evet' diyeceğiz. Türkiye halkı bize büyük bir sürpriz yapacak, önemli oranda güçlü bir 'Evet' vereceğine inanıyorum." dedi.

Partisinin Düzce İl Gençlik Kolları Başkanlığınca yürütülen halk oylaması çalışmalarını yerinde inceleyen Ecertaş, İstanbul Caddesindeki seçim bürolarını gezdi.

Spor Sokak'ta bulunan "Evet" standı önünde gazetecilere açıklama yapan Ecertaş, halk oylamasının Türkiye için önem arz etiğini söyledi.

Ecertaş, 16 Nisan'da Türkiye tarihinin en önemli oylamalarından birinin gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Gençlik Kolları olarak, Türkiye'nin birçok noktasında aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dağıtılan tüm broşür ve gazetelerde AK Parti ve Düzce yazıyor. Bu çok önemli bir şey. 'Hayır'cılar hiçbir dokümanında CHP, HDP yazmaz. Neden, çünkü bunun hukuki bir karşılığı var. Eğer burada yanlış, yalan bir şey söylüyorsanız bu söylediğinizin halk nezdinde olduğu gibi hukuk nezdinde de bir karşılığı var." diye konuştu.

Halk oylamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan Ecertaş, şöyle devam etti:

"Toplumumuz teveccüh gösterdi, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın büyük eforları ve çalışmaları var. İnşallah, 16 Nisan'da bir daha koalisyon görmeyecek şekilde, çok daha güçlü bir Türkiye'ye 'Evet' diyeceğiz. Türkiye halkı bize büyük bir sürpriz yapacak, önemli oranda güçlü bir 'Evet' vereceğine inanıyorum. Bu saatten sonra artık sandıklarımıza odaklandık, inşallah bütün gençler pazar günü sandığının başında olacak. Sandıklar kapanana kadar müşahit olarak göreceğiz. Bütün gençleri de oy kullanmaya davet ediyorum. 'Evet' de versek 'hayır' da versek oyumuzu kullanmamız lazım. Teröre yol veren, AK Parti'ye ve bu milli insanlara geçit vermeyen bütün Avrupa, bu halk seçime nasıl katılıyor, görecek."

16 Nisan'da tüm dünyanın Türkiye'yi seçime yüksek katılım ile göreceğini belirten Ecertaş, tüm dünyanın güçlü bir "evet"i gördükten sonra Türkiye'ye bakışlarının değişeceğini bildirdi.

Ecertaş'a, AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç da eşlik etti.



