11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uludağ'ın yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

11 Nisan 2017 Salı, 17:23

BURSA (AA) - Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin ve en çok ziyaret edilen parklarından olan Uludağ Milli Parkı'nda çeşitli noktalara konulan fotokapanlarla boz ayı, çakal, sansar ve tilki gibi çeşitli hayvanların görüntüleri kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Milli Parkı'nda ağır geçen kış koşullarının ardından ilkbaharın yüzünü göstermesiyle kış uykusundan uyanan ayılar için elma ve ekmek gibi yiyecekler belirli alanlara bırakılarak yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayvanlarını izleme ve takip amacıyla kurulan fotokapanlar vasıtasıyla elma ve ekmekleri büyük bir iştahla yiyen boz ayıların yanı sıra çakal, tilki ve sansar gibi memeli türleri de görüntülendi.

Tespit edilen görüntüler Uludağ Milli Parkı'nın yakın zamanda yapılacak olan fauna envanterine altlık oluşturması bakımından da önem arz ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Koç, Paris maratonunda Bursa'yı temsil etti
YEREL

KOÇ, PARİS MARATONUNDA BURSA'YI TEMSİL ETTİ
Başkan Edebali Ağrılı muhtarları ağırladı
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ AĞRILI MUHTARLARI AĞIRLADI
Büyükşehir yatalak hastaları ve engellileri sandığa taşıyacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YATALAK HASTALARI VE ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIYACAK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
&quot;Kupayı kazanarak, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz&quot;
YEREL

"KUPAYI KAZANARAK, ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Yardımlar eğitim için toplandı
YEREL

YARDIMLAR EĞİTİM İÇİN TOPLANDI
İnegöl'de su kesintisi
YEREL

İNEGÖL'DE SU KESİNTİSİ
Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR CHALLENGE KUPASI
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan Bakanlar Kurulu'na çağrı:
YEREL

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI KOLAYLI'DAN BAKANLAR KURULU'NA ÇAĞRI:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
Başkan Aktaş: &quot;Artık karar zamanı&quot;
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ: "ARTIK KARAR ZAMANI"
Nilüfer Belediyesi'nden seçim günü engelsiz ulaşım
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN SEÇİM GÜNÜ ENGELSİZ ULAŞIM
&quot;Kavurmacı: &quot;Belediye kredi ve faizlerle yönetiliyor&quot;
YEREL

"KAVURMACI: "BELEDİYE KREDİ VE FAİZLERLE YÖNETİLİYOR"
Selim Yegen'in adı ödüllerle yaşatılacak
YEREL

SELİM YEGEN'İN ADI ÖDÜLLERLE YAŞATILACAK
&quot;Evet&quot; çadırını ziyaret eden Dündar referandumu anlattı
YEREL

"EVET" ÇADIRINI ZİYARET EDEN DÜNDAR REFERANDUMU ANLATTI
Sessiz dünyanın sesi oluyorlar
YEREL

SESSİZ DÜNYANIN SESİ OLUYORLAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURSA'DA
Nilüfer'de bisiklet seferberliği
YEREL

NİLÜFER'DE BİSİKLET SEFERBERLİĞİ
Kent Konseyi'nde Bursa'nın fethi kutlandı
YEREL

KENT KONSEYİ'NDE BURSA'NIN FETHİ KUTLANDI
FETÖ'nün 2013'te Bursa'daki himmet hedefi 554 milyon lira
YEREL

FETÖ'NÜN 2013'TE BURSA'DAKİ HİMMET HEDEFİ 554 MİLYON LİRA

Hasta ve yaşlılara eğitimli bakıcılar
YEREL

HASTA VE YAŞLILARA EĞİTİMLİ BAKICILAR
Nilüfer'in faaliyet raporuna meclisten onay
YEREL

NİLÜFER'İN FAALİYET RAPORUNA MECLİSTEN ONAY
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi