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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş:

11 Nisan 2017 Salı, 17:34
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş:

KIRKLARELİ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Allah nasip ederse 16 Nisan'da var olan istikrarın bundan sonra perçinlenmiş bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Daniş, Kırklareli Borsasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, tarımın insanlığın kadim uğraşı olduğunu söyledi.

Sektör temsilcileriyle zaman zaman bir araya gelmeye çalıştığını belirten Daniş, sanayi ve teknoloji gelişiminin yanı sıra tarımın da gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

Anadolu ve Trakya topraklarının ilk tarımın yapıldığı topraklar olduğunu belirten Daniş, "Dünya bir sanayileşme çağını geride bırakarak, bir bilişim çağına girerken bile tarım hala önceliğini korumaktadır ve giderek önemi artmaktadır. Bugün belki birçok ülkenin stratejileri, enerji kaynakları, enerji yolları belirlenirken görünen odur ki geleceğe gıda arz güvenliği ve su yönetimi damgasını vuracaktır. Her şeye rağmen ciddi bir tarımsal üretimimiz var hayvansal ve bitkisel olarak." diye konuştu.

Daniş, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada 7. sırada olduğunu kaydetti.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına değinen Daniş, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse 16 Nisan'da var olan istikrarın bundan sonra perçinlenmiş bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hukuki anlamda da baktığımda yakın siyasi tarihimizde hem Türkiye’ye hem Avrupa’ya hem de dünyanın diğer gelişmiş ülkelerine baktığımızda hedeflenen cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemidir. Hangi siyasi parti olursa olsun netice itibarıyla referandum var. Bu parti seçimi değil. İktidara gelmek isteyen her parti toplumun en az yarısını kucaklamak durumundadır. Biz tarım kesimi olarak daha ne isteyelim. Dolayısıyla bundan sonra her parti tarım konularına birinci olarak değinmek zorundadır. Yeni sistemde tarımın siyasi anlamda daha da önemseneceğini düşünüyorum. Her parti tarımla ilgili çok daha ciddi çalışmalar yaparak üreticinin, çiftçinin önüne gelecek. Bunun da tarıma ciddi destek sağlayacağını düşünüyorum. Bu kendi sektörümüz açısından bakışımız. Yeni dönemde tarımın da çok, daha nitelikli, çok daha doğru ortamlarda ve zeminlerde tartışılır olabileceğini düşünüyorum."

Daniş, konuşmasının ardından, üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyarette AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Borsa Başkanı Turhan Altıntel de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Daniş ve beraberindekiler, Alpullu Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

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