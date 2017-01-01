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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

11 Nisan 2017 Salı, 17:37

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Millete güvenilirse, Tayyip Erdoğan'dan sonra da bu makama kimin geleceği hususunda bir kaygı duyulmaması lazım." dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu bir konferansa katıldı.

Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber gelecek yenilikleri anlattı.

Konferansta öğrencilerin yazılı sorularını da yanıtlayan Bakan Yılmaz, mevcut sistemde ikili yapı olduğunu belirterek, "Bir yerde ikili yapı varsa, birgün mutlaka ortaya çıkar ve kavga sebebi olur. Bunu kaldırmak lazım. 'Hayır' dersen 'bu ikili yapı devam etsin' demektir, 'hayır' dersen '1,5 yıllık hükümetlerle devam edelim' demektir. Dolayısıyla hiç kimsenin 'hayır' diyeceğini sanmam." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bir öğrencinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra başkanlık için yetiştirilen biri var mı?" sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkanlık sisteminde böyle insan yetiştirilip de 'bu başkan olsun' denmez. Başkanlığı kim belirleyecek? Millet belirleyecek. Yetki de karar da millettedir. Dolayısıyla millet bakacak. Millet, tanımadığını, bilmediğini seçer mi? Seçmez. Millet kumar oynar mı? Oynamaz. Millet görmüş, tecrübe etmiş, kendisini bu zamana kadar her konuda ispat etmiş, hem de kendi değerleriyle uzlaşma içerisinde olan insanları seçer. Millete güvenilirse, Tayyip Erdoğan'dan sonra da bu makama kimin geleceği hususunda bir kaygı duyulmaması lazım. Zaten millete güvensen hiç bir şeyde kaygı yok. Millete güvenmediğin zaman bu sıkıntı ortaya çıkıyor. Biz milletimize güveniyoruz, milletin terazi şaşmaz. Bu şaşmayan terazide de milletimiz inşallah en güzel kararı verecektir."

Bir öğrencinin, başkanlık siteminden sonra eyalet sistemine geçilip geçilmeyeceğini sorması üzerine de Bakan Yılmaz, Anayasa'nın 3. maddesinde Türkiye Devleti'nin ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu yazdığını anımsattı.

Yılmaz, cumhurbaşkanının ülkeyi anayasa ve kanunlar çerçevesinde yöneteceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün dedikten sonra eyalet sistemi söz konusu olabilir mi? Kesinlikle olmaz. İki cümlesinden birisi tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyen bir kimseden bir başka parçalı yapıya geçilebileceğini düşünebilmek mümkün mü? O da mümkün değil. Dolayısıyla da bu söylenen sözün bir dayanağı yoktur."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başka bir rejim gerektirmeyeceğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Egemenliğin sahibi millet. Millet parlamentoyu belirleyecek, millet hükümeti kuracak, millet mahkemelerin oluşmasında yetki sahibi olacak. Bu, egemenliğin gereğidir. Dolayısıyla söz söyleme hakkının, kuvvetinin, kudretinin millet olduğu yerde bir rejim değişikliğinden bahsedilemez." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumunu ziyaret ederek, burada okçuluk ekibinin gösterisini izledi.

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