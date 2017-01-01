"Bank Asya'ya yatırabildiğin kadar para yatır" demişler

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BARTIN (AA) - Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanan eski adli tıp uzmanı, hakim karşısına çıktı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, KHK ile meslekten ihraç edilen adli tıp uzmanı tutuklu sanık Muhammet Demir, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Demir, tutuklanmadan önce Bartın Adliyesinde adli tıp uzmanı olarak görev yaptığını ve terör örgütüne üye olmak iddiasıyla tutuklandığını, 2004'te üniversitede öğrencilik yıllarında tanıştığı örgütün sohbetlerine de katıldığını söyledi.

Demir, 17-25 Aralık sürecinden sonra İstanbul'da Adli Tıp Kurumunda çalıştığı dönemlerde sohbetlerden uzaklaşmak istediğini ancak aynı kurumda çalışan "sözde ağabeyler"in kendisini tehdit ettiğini öne süren Demir, şöyle devam etti:

"Sohbetlere gitmediğimde beni işe geç kaldığım zamanlar için tehdit ediyorlardı. Bana, 'Sen artık sohbetlere gelmiyorsun, hakkında işe geç gelmekten dolayı soruşturma açarız.' diyorlardı. Sohbetlerde Fetullah Gülen'i 'Önemli İslam alimi' olarak tanıtıyorlardı. 17-25 Aralık sürecinden sonra bana 'Bank Asya zor durumda. Buraya yatırabildiğin kadar para yatır.' dediler. Maddi durumumun iyi olmamasından dolayı para yatıramadım. Kredi çekip yatırmamı istediler. Bunu da kabul etmeyince beni görevimle ilgili soruşturma açmakla tehdit ettiler. Bu da kendilerine göre bir 'ilahi ceza' idi. Yani Bank Asya'ya para yatırmayan, sohbetlere devam etmeyen kişilere 'ilahi ceza' verileceğini söylüyorlardı. Bu ceza da genellikle çalıştığımız kurumda hakkımızda soruşturma açılması şeklindeydi."

Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunun belirlendiğini söylemesi üzerine Demir, "Sohbetlerde bu programı yüklemek istemişlerdi, kabul etmedim ama daha sonra kendi isteğimle telefonuma indirdim. Program üzerinden birkaç kez bana ayet ve hadis gönderdiler." dedi.

Demir, savunmasında beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığını tutukluluk halinin devamına karar vererek, raporlardaki dijital verilerin incelenmesinin beklenmesi için duruşmayı erteledi.