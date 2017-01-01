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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

11 Nisan 2017 Salı, 17:55

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,17 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5054,1724,90ESKS
Et BüyükbaşKG22,5031,8022,92HTS
Yağlı PeynirKG10,0010,0010,00HTS
Tere YağKG18,0018,0018,00HTS
İnek SütüKG1,001,001,00HMS
Kaşar PeynirKG15,0015,0015,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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