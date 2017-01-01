Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,17 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|54,17
|24,90
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|31,80
|22,92
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış