Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın acı günü

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın vefat eden eniştesi Macit Başar'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Macit Başar için Çayeli Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Genel Sekreter Kasırga'nın yanı sıra yakınlarını, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Semih Coşkun, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Macit Başar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çilingir köyünde aile mezarlığına defnedildi.