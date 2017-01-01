Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine silahla karşılık veren otomobildeki bir kişi yaralı, diğeri kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep Havalimanı yakınlarında rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen kaçan otomobildekiler ile polisler arasında Oğuzeli ilçesine kadar kovalamaca yaşandı.

Direkli Mahallesi'nde sıkıştırılan araçtakiler polise silahla ateş etti. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine Musa Y, silahla vurularak yaralandı. Bu sırada araçtan inen ve yanına aldığı bir çocukla kaçmaya başlayan Aziz B. ise Orul Mahallesi'nde yakalandı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekibince Nizip Devlet Hastanesine götürülen yaralı Musa Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Bu arada yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullanıldığı tespit edildi.



