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ANTALYA (AA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonada, kata, kumite ve takım kumite branşlarında 2003-2009 doğumlu 2 bin 260 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası ile Balkan karate şampiyonalarına hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Şan, müsabakalar sonucunda ilk dörde girecek sporculardan milli takım aday kadrosunu oluşturacaklarını ifade etti.



Şampiyona, 15 Nisan Cumartesi günü sona erecek.