11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır devrildi, TEM otoyolu kapandı

11 Nisan 2017 Salı, 18:32

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 prefabrik ev yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kapanan TEM otoyolunun Ankara yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

TEM otoyolundan Ankara yönüne giden Hasan Kurt idaresindeki 60 EH 871 dorse pkalalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde şarampole devrildi.

Devrilme sonucu tırın üzerindeki 2 prefabrik evden biri yola düştü. Arkadan gelen Ali Satılmış'ın kullandığı 03 SM 848 plakalı kamyonet, yola düşen prefabrik eve çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Kurt ile yanında bulunan akrabası Serkan Samur yaralandı.

Kurt'un tedavisi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Samur, ambulansla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden sürücüler, trafik ekipleri tarafından Kandıra gişelerinden D-605 Karayoluna yönlendirildi.

Devrilen tırın ve prefabrik evin yoldan kaldırılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de tır devrildi, TEM otoyolu kapandı
YEREL

KOCAELİ'DE TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU KAPANDI
Bakan Arslan, lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle buluştu
YEREL

BAKAN ARSLAN, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
YEREL

FUTSAL: 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME TURU
Bakan Arslan, lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle buluştu
YEREL

BAKAN ARSLAN, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Yeni imar yolları açıldı
YEREL

YENİ İMAR YOLLARI AÇILDI
Körfez Kent Konseyi 'birlik' için toplandı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ 'BİRLİK' İÇİN TOPLANDI
Çamlıca Caddesi genişletiliyor
YEREL

ÇAMLICA CADDESİ GENİŞLETİLİYOR
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Fenalaşan vinç operatörünün yardımına itfaiye yetişti
YEREL

FENALAŞAN VİNÇ OPERATÖRÜNÜN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
Darıca'da egemenlik kupası yapıldı
YEREL

DARICA'DA EGEMENLİK KUPASI YAPILDI
Kağıtsporlu Milli Judocu, Çek Cumhuriyeti'nden madalya ile döndü
YEREL

KAĞITSPORLU MİLLİ JUDOCU, ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN MADALYA İLE DÖNDÜ
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Başkan Doğan Mardinli muhtarları ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN MARDİNLİ MUHTARLARI AĞIRLADI
Huzurevi sakinleri cüppe giydi, diploma aldı
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİ CÜPPE GİYDİ, DİPLOMA ALDI
Orhan Mahallesi'ne park yapılıyor
YEREL

ORHAN MAHALLESİ'NE PARK YAPILIYOR
Başiskele Fakülte Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı
YEREL

BAŞİSKELE FAKÜLTE CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Darıca Şehirler ve Kültürler kaynaşmasına hazırlanıyor
YEREL

DARICA ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER KAYNAŞMASINA HAZIRLANIYOR
Başkan Baran Körfez Romanlar Derneği Başkanını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN BARAN KÖRFEZ ROMANLAR DERNEĞİ BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
Başiskele'de çim biçme çalışmaları başladı
YEREL

BAŞİSKELE'DE ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gaziler Dağı için imzalar atıldı
YEREL

GAZİLER DAĞI İÇİN İMZALAR ATILDI
Belsa'da depresyon semineri düzenlendi
YEREL

BELSA'DA DEPRESYON SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kartepeli çocuklar bisikletlerine kavuştu
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLAR BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
Çocuklar kazandı, okullarına kazandırdı
YEREL

ÇOCUKLAR KAZANDI, OKULLARINA KAZANDIRDI
Bilecikliler ve KESİT, Adnan Köşker'e konuk oldu
YEREL

BİLECİKLİLER VE KESİT, ADNAN KÖŞKER'E KONUK OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi