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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

11 Nisan 2017 Salı, 18:41
Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Adapazarı-Eskişehir karayolunda seyreden Hüseyin Yılmazer idaresindeki 54 FH 800 plakalı otomobil ile arkadan gelen Yunus Yiğit yönetimindeki 34 GY 1758 plakalı otomobil, Karaçam mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kubilay Yuvauç, Sevilay Çiftçi, Özlem Karabulut ve Sevgi Kurt yaralandı.

Sürücülere ilk müdahale sağlık ekiplerince burada yapılırken, diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

Hüseyin Yılmazer'in kullandığı aracın, lastiğinin patlaması üzerine durduğu, arkasından gelen otomobilin duramayarak ona çarptığı ileri sürüldü.


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