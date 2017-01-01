Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yaş
|Kg
|0,60
|0,60
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|2,50
|7,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,92
|0,92
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|5,71
|5,71
|MTS
|Yer fıstığı soslu
|Kg
|5,70
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı iç ithal
|Kg
|8,92
|8,92
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|5,75
|6,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,35
|13,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,10
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,87
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|16,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|6,80
|6,80
|TTS
|Leblebi soslu
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Orman mahsulleri
|Defne yaprağı el seçmesi
|Kg
|18,00
|18,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st-1
|Kg
|7,70
|7,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|11.000,00
|11.000,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.808,14
|7.603,46
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.700,00
|2.719,20
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham sığır derisi
|Kg
|3,31
|3,31
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış