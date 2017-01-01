11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Ticaret Borsası

11 Nisan 2017 Salı, 18:59

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,71 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yaşKg 0,600,60 MTS
Mısır sosluKg 2,50 7,00 TTS
Buğday sertKg 0,92 0,92 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,71 5,71 MTS
Yer fıstığı soslu Kg 5,707,00TTS
Yer fıstığı iç ithalKg 8,92 8,92 TTS
Kuru meyveler



Leblebi beyaz (8,50 mm) Kg 5,75 6,00 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 8,35 13,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 7,00 7,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,1011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,0012,87TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,5016,00TTS
Leblebi kırık Kg 2,502,50TTS
Leblebi çıtırKg 6,80 6,80 TTS
Leblebi sosluKg 8,50 8,50 TTS
Leblebi şekeri Kg 8,50 8,50 TTS
Orman mahsulleri
Defne yaprağı el seçmesi Kg 18,00 18,00 TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st-1 Kg 7,70 7,70 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd11.000,0011.000,00MTS
İnekAd 3.808,147.603,46TTS
BuzağıAd 2.700,002.719,20TTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham sığır derisi Kg 3,31 3,31 TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

İLGİLİ HABERLER
Ramazanoğlu: &quot;Medya, Demokrasinin Emniyet Sübabıdır&quot;
YEREL

RAMAZANOĞLU: "MEDYA, DEMOKRASİNİN EMNİYET SÜBABIDIR"
Başkan Gürlersin Pamukkale'den 'Evet' istedi
YEREL

BAŞKAN GÜRLERSİN PAMUKKALE'DEN 'EVET' İSTEDİ
Denizli Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'den deprem ve yangın tatbikatı
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM A.Ş.'DEN DEPREM VE YANGIN TATBİKATI
Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
DTO Başkanı Erdoğan'dan K belgesi sahiplerine çağrı
YEREL

DTO BAŞKANI ERDOĞAN'DAN K BELGESİ SAHİPLERİNE ÇAĞRI
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Denizli'de referandum bilgilendirme merkezine yoğun ilgi
YEREL

DENİZLİ'DE REFERANDUM BİLGİLENDİRME MERKEZİNE YOĞUN İLGİ
&quot;Piyasalar 16 Nisan'ı güçlü şekilde satın almaya başladı&quot;
YEREL

"PİYASALAR 16 NİSAN'I GÜÇLÜ ŞEKİLDE SATIN ALMAYA BAŞLADI"
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi