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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

11 Nisan 2017 Salı, 19:01

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Türkiye insani yardım alanında son yılarda dünya birincisi haline geldi." dedi.

Aktay, AFAD Başkanlığı'nca gönderilen tam donanımlı 2 arama kurtarma, 4 müdahale ve 3 hizmet aracının Siirt AFAD İl Müdürlüğüne eski valilik binası önünde teslimi töreninde yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan sosyal afetlerin doğal afetlerin önüne geçtiğini söyledi.

Sosyal afetlerin insanın insana yaptığı zulüm, insanın insana yaptığı vahşetten kaynaklanan olaylar olduğunu dile getiren Aktay, şöyle konuştu:

"Kapı komşumuz olan Suriye'de veya Irak'ta zaman zaman cereyan eden vahşet yüzünden bunlara acil müdahaleleri yapmak konusunda AFAD, çok dünyada örneğine rastlanmayan bir şefkat eli olarak hemen duruma el koyabilmektedir. Türkiye insani yardım alanında son yılarda dünya birincisi haline geldi. Böyle bir insani yardımın bir tesadüf olmadığını fark ediyorsunuz. Bunun bilinçli bir siyasetin neticesinde olduğunu anlıyorsunuz. Bu, insana verdiğimiz değerin ifadesidir."

Aktay, 1999'da yaşanan depremde o günkü hükümetin adeta depremin altında kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devlet organize olamamıştı. Organize olamamış olmaktan dolayı aslında halkla milletle ciddi bir güven sorunu da yaşamak durumunda kalmıştı. Ama o günden sonra yaşanan birçok başka afet dolayısıyla devletin olaylara çok başarılı bir şekilde acil müdahalesi bu konudaki çok derin boşluğun, çok derin açığın hızlı bir biçimde nasıl kapanmış olduğunu da göstermiş oldu."

Vali Mustafa Tutulmaz ise ülkenin ve ilin bulunduğu coğrafyanın sürekli afetlere maruz kalan bir bölge olduğunu söyledi.

Afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Tutulmaz, "En kötüye göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Son dönemde Şirvan'da yaşanan heyelanda da AFAD'ın ne derece fedakarca cansiperane çalıştığını hep beraber gördük." dedi.

Tören, İl Müftüsü Faruk Arvas'ın dua etmesiyle sona erdi.

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